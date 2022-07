Szűts Ildikó: Budapest fürdői az idén már profitot termelhetnek

A koronavírus-járvány idején nyolc és fél hónapon keresztül zárva voltak a fürdők és ez több mint 22 milliárd forint bevételkiesést jelentett, ehhez képest a 2022-es év egy felüdítő történet – mondta a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója. Szűts Ildikó az InfoRádió Aréna című műsorában kiemelte, hogy már 2021 vége azt a vendégképet hozta vissza, mintha 2019, a pandémia előtti időszak tért volna vissza. Az év elején még a járvány visszatért, de a 2022-es év sokkal jobb, mint a várakozások.

"Ha a 2019-es bázist nézem, ami a turizmus és Budapest turizmusa szempontjából is egy kiemelkedő időszak volt, akkor ahhoz képest most a vendégforgalom júniusban 80 százalék körül van, és a bevételeink is meghaladják a 80 százalékot, úgyhogy ez az év sokkal-sokkal jobb lesz, mint amit reméltünk még akkor, amikor a 2022-es üzleti tervet készítettük" – mondta Szűts Ildikó.

A vezérigazgató szerint profitra is van kilátás, ami fontos is lenne, mert a cég komoly veszteségeteket szenvedett el, még tavaly is mínusz 1,5 milliárd forintot kellett elkönyvelnie. "Ebben az évben mi úgy tervezzük, hogy már pozitív lesz az eredményünk" – tette hozzá a cég vezetője, de jelezte, ez a folyamatban lévő és tervezett beruházásoktól és karbantartásoktól is függ. Van olyan munka, amelynek mér 2017-ben el kellett volna indulnia, ez most az idénre tolódott, de még nincs döntés arról, hogy valóban belevághatnak-e, de ezeken a vezérigazgató szerint csak az múlik, hogy az idén a nullszaldóhoz közel vagy jelentősebben profitábilis lesz-e a tevékenységük.

Az áremelés sem elég

Egy kormányrendelet 2022. június 1-jéig megtiltotta az önkormányzati tulajdonú fürdőknek az áremelést, ezért a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. két lépcsőben változtatott a jegyek árán. Június 1-jével a bérletek, illetve a normál belépőjegyek árát emelték, és eltérő mértékben a hazai vendégek által látogatott fürdőkben és a történelmi fürdőkben. A különböző árazásnak az volt az oka, hogy az euró árfolyamának a változása miatt hiába volt a 20 százalékos áremelés, a külföldi vendégek így is olcsóbban léphettek volna be, mint 2019-ben. A hazai fürdőkben 8,7 százalékos áremelést valósítottak meg annyi különbséggel, hogy felfelé kerekítették az összegeket.

"Ez egy jelentős áremelés, de ha az inflációt figyelembe veszem, ha az anyagárak emelkedését figyelembe veszem, ha minden szolgáltatási költségünket figyelembe veszem, akkor ez egyáltalán nem fedezi azokat az áremeléseket, amit elszenvedünk" – mondta Szűts Ildikó, és példaként említette, hogy a 2021-es évhez képest a gázár 235, a villamos áram pedig 267 százalékkal lett drágább. Emellett a turizmust sújtó jelentős munkaerőhiányban meg kell tartaniuk a jól dolgozó, szakképzett, felkészült munkavállalóikat, ezért 16,9 százalékos béremelés történt, amit most az infláció szinte lenulláz.

A bérleteknél a kedvezményrendszert már tavaly átalakították: 100 és 200 alkalmas, illetve éves bérletek vannak. De azt is megváltoztatták, hogy egy bérlet mely fürdőkre érvényes, így van a történelmi fürdőknek a bérlete, és van a többi fürdőnek a bérlete. "Ha megnézzük az a bérlet egy belépésre jutó árát, akkor a vendégek sokkal kedvezőbb helyzetbe kerültek, mint korábban" – tette hozzá.

Emellett van még 15 és 50 alkalmas bérlet, csak annál egy kisebb nagyságrendű a kedvezményrendszer, és továbbra is él a Zsigmondy-kártya: ezzel a történelmi fürdőkbe, a Gellért fürdőbe, a Széchenyi fürdőbe és a Rudas fürdőbe lehet belépni nagyon kedvezményesen.

