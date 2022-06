Bíró Attila szerint megvan a megoldás az ausztrálok erővízilabdájára

"Sokkal jobb csapat az argentin, mint a kolumbiai, így a délelőtti edzéssel ez egy komplett nap volt. Egy ilyen mérkőzésen is nagyon jó játszani a közönségünk előtt, egy hivatalos világbajnoki mérkőzésen. Pár játékos szerzett egy kis önbizalmat, akinek még szüksége volt rá, úgyhogy jól szolgálta a felkészülést a keddi mérkőzésre" - értékelt Bíró Attila.

A női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint mindenki elégedett lehet, körülbelül úgy hozák ezt a meccset, ahogy várták. Persze hibák mindig vannak, a cél, hogy ezek számát csökkentsék.

Ausztrália csapata komoly fizikai erőt képvisel, a női vízilabdában évek óta erőteljesen jelen vannak. "Fel kell vennünk azt a fizikai kesztyűt, amit elénk dobnak, mert ők erőből akarnak majd megverni minket, de ez nem lesz olyan egyszerű. Taktikailag kell föléjük nőni. Bízom benne, hogy lesz válaszunk, és az ügyességünkkel, a taktikánkkal el tudjuk érni a sikert."

A hazai közönség biztosan terhet jelent egy-két játékosnak, de az ilyen meccsek, mint az argentinok elleni, jók arra, hogy ők is hozzászokjanak a környezethez. "Bízom benne, hogy most már csak előnyt fog adni, és akár csak egy fél gólt is be tud fújni a közönség" - mondta Bíró Attila. Keszthelyi-Nagy Rita: fdsa A magyar női vízilabda-válogatott csapatkapitánya szerint edzésnek jó volt a legutóbbi párharc, de a helyzetkihasználásukban volt egy kis kimaradás, de ez betudható annak, hogy reggel keményebb edzés volt. Mostantól csakis az ausztrálok elleni mérkőzés kell hogy mindenki szeme előtt lebegjen.

"Ha ugyanolyan jól együttműködünk, ahogyan Kanada ellen tettük, valamint a védekezésünk és a kapusunk is a helyén lesz, akkor abból elöl fogunk tudni építkezni, önbizalmat szerezni. Az ausztrálok szoros emberfogást játszanak - kíváncsi leszek, hogy mennyire lesz népszerű ezzel a bírói felfogással. Az előny-hátrányos védekezéseknek kulcsszerepe lesz, mert látszik, hogy ezen a vb-n rengeteg kiállítást szereznek a csapatok."

Faragó Tamás is örül, hogy a női válogatott a nyolc közé jutott, most jönnek a nehezebb és fontosabb mérkőzések. "Bízunk a jó formájukban, mert szép és közönségszórakoztató gólokat lőttek legutóbb is" - fejtette ki.

A folytatásban lesz egy olasz-francia meccs, egy amerikai-spanyol szuperrangadó, egy görög-holland mérkőzés, a magyarok pedig az ausztrálokkal játszanak. Ez a meccs az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok vizilabdázó, a női válogatott korábbi szövetségi kapitánya szerint azért lesz nehéz, mert az ausztrálok férfias, kicsit verekedős, de azért szellemi sportágként is űzve elég jó vízilabdát játszanak.

"Nem lesz könnyű, elsősorban azért, mert nagy előny a selejtezőben a nagy közönség, de itt nehogy az legyen, hogy nyomasztja őket a felelősség, a jó szereplés kényszere - a magyar vízilabdában mindig alapvető követelmény a négy közé kerülés."

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd