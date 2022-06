Elkelt egy ülés a Forma–1-ben

Pierre Gasly a 2017-es Malajziai Nagydíjon mutatkozott be a Forma–1-ben, az akkor még Toro Rosso néven futó AlphaTaurinál, és olyan jól teljesített, hogy a Red Bull 2019-re előléptette az első csapatába. A franciának ugyanakkor meggyűlt a baja Max Verstappennel, és az osztrák alakulat még a nyári szünetben visszafokozta a Toro Rossóhoz, ahol aztán megszilárdította a helyét, és a 2020-as Olasz GP-n győzelmet is ünnepelhetett – írja az nso.hu.

Noha Sergio Pérez újabb szerződéshosszabbítása rövid távon biztosan elvette tőle az újabb előrelépés lehetőségét, és úgy tűnt, akár más istállók felé is kacsingathat, a csapatfőnök, Franz Tost már a Kanadai Grand Prix-n kijelentette, hogy Gasly 2023-ban is velük marad, aminek kapcsán az AlphaTauri pénteken hivatalos bejelentést is tett.

Az idei bajnokságban a 11. helyet elfoglaló francia új kontraktusa 2023 végén jár le.

Nyitókép: MTI/EPA/Ali Haider