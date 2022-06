Rajtol a vízilabdatorna a vizes-vébén

Bíró Attila együttese kifejezetten erős csoportba került, hiszen a kötelezően legyőzendő kolumbiai csapat mellett a mindenkire veszélyes olasz, illetve a kanadai válogatottal találkozik. Utóbbi gárda a 2017-es, ugyancsak hazai rendezésű világbajnokságon meglepte a magyarokat, és a negyeddöntőben búcsúztatta őket.

A hazai csapat az elmúlt két világversenyén érmet szerzett, 2020-ban, a Duna Arénában rendezett Európa-bajnokságon, illetve tavaly, a tokiói olimpián is harmadik volt. Az együttes összetétele nem sokat változott, a japán fővárosban a női szakág történetének első érmét megszerző csapatból tízen most is ott lesznek a vízben.

A férfiaknál a magyar válogatott rendkívül könnyű csoportban szerepel, legerősebb ellenfele az elmúlt években meggyengült montenegrói csapat lesz, amellyel kedden találkozik. Két nappal később Brazília, majd jövő szombaton Georgia legyőzése sem jelenthet akadályt az együttesnek.

Amennyiben Märcz Tamás olimpiai bronzérmes csapata a papírformának megfelelően bejut a nyolc közé, akkor ott már nehéz dolga lesz, ugyanis valószínűleg a címvédő olaszokkal vagy a spanyolokkal játszik majd. A szakember - aki a 2017-es világbajnokságon a Margitszigeten szerzett ezüsttel mutatkozott be a kispadon - négy helyen változtatott a tokiói összetételhez képest.

A vízilabdatorna csoportmérkőzéseinek a Hajós Uszoda nagymedencéje mellett Debrecen, Sopron és Szeged ad otthont. Mindegyik városban egy-egy férfi és női csoport küzdelmei zajlanak majd, délutánonként két-két mérkőzést nézhetnek meg a szurkolók. A Margitsziget kivétel, itt a magyar férfi és női válogatott játszik majd, és elkerülendő az ütközést az úszóviadallal, az első meccsek 19.30-kor kezdődnek, a magyarok pedig 21 órától szállnak vízbe.

A magyarok programjáról itt írtunk.

A magyar férfi vízilabda-válogatott kerete

kapusok:

Lévai Márton (OSC), Vogel Soma (FTC)

mezőnyjátékosok:

Vámos Márton (FTC), Zalánki Gergő (Pro Recco), Burián Gergő (OSC), Mezei Tamás (Vasas), Hárai Balázs (OSC), Varga Dénes (FTC), Manhercz Krisztián (OSC), Jansik Szilárd (FTC), Angyal Dániel (Szolnok), Pohl Zoltán (FTC), Nagy Ádám (Szolnok)

tartalékok:

Fekete Gergő (FTC), Vigvári Vendel (FTC)

A férfitorna csoportjai

A csoport:

MAGYARORSZÁG, Montenegró, Brazília, Georgia

B csoport:

Görögország, Németország, Horvátország, Japán

C csoport:

Spanyolország, Olaszország, Dél-afrikai Köztársaság, Kanada

D csoport:

Szerbia, Ausztrália, Kazahsztán, Egyesült Államok

A magyar női vízilabda-válogatott kerete

kapusok:

Gangl Edina (Glyfada), Magyari Alda (UVSE)

mezőnyjátékosok:

Szilágyi Dorottya (Dunaújváros), Vályi Vanda (FTC), Gurisatti Gréta (Dunaújváros), Máté Zsuzsanna (FTC), Parkes Rebecca (Ethnikosz), Mahieu Geraldine (Dunaújváros), Keszthelyi-Nagy Rita (UVSE), Leimeter Dóra (BVSC), Rybanska Natasa (UVSE), Faragó Kamilla (UVSE), Garda Krisztina (Dunaújváros)

tartalékok:

Farkas Tamara (BVSC), Horváth Brigitta (Dunaújváros)

A női torna csoportjai

A csoport:

MAGYARORSZÁG, Olaszország, Kanada, Kolumbia

B csoport:

Egyesült Államok, Hollandia, Argentína, Dél-afrikai Köztársaság

C csoport:

Ausztrália, Új-Zéland, Brazília, Kazahsztán

D csoport:

Spanyolország, Franciaország, Thaiföld, Görögország

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás