F1-szakíró: egy valami hátráltathatja Verstappent, és az benne van a pakliban

A Racingline.hu főszerkesztője szerint a Kanadai Nagydíj vége izgalmasan alakult, „titánok harca” jelleggel. Vámosi Péter ugyanakkor összességében sem gondolná, hogy túlzottan egyszerű lett volna a versenyhétvége, még a győztes Max Verstappen számára sem, hiszen a „borzasztóan” szélsőséges időjárás, tehát az elképesztően nagy esők utáni viszonylag napos, száraz futam komoly kihívások elé állíthatta a csapatokat.

A végeredményből kiindulva azonban azt kell gondolnia, hogy a holland pilóta megállíthatatlan, bár nem vitatja, hogy a technikai problémákkal bajlódó, és emiatt a mezőny végéről induló ferraris Charles Leclerc is derekasan helytállt. Carlos Sainz pedig hiába próbálkozott a végén, Verstappennek volt bőségesen rutinja ahhoz, hogy megtartsa elsőségét, arról nem is beszélve, hogy egykoron még csapattársak is voltak, tehát vélhetően pszichológiailag is ismeri a spanyolt annyira, megőrizze első helyét – tette hozzá Vámosi Péter.

A Racingline.hu főszerkesztője szerint a Red Bull pilótáját legfeljebb technikai problémák hátráltathatják a soron következő tizenhárom futam során, amit „benne érez a pakliban”, hiszen például csapattársa, Sergio Pérez Montrealban – váltó gondok miatt – ismételten kiesett. Szerinte mindez továbbra is azt mutatja, hogy

az idei konstrukcióknak akadnak még „gyermekbetegségei”,

bár ugyanez igaz a Ferrari-erőforrással ellátott csapatoknál is. Tehát nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy valaki(k) fölényben van(nak) ilyen szempontból.

„Ez okozhat még némi zűrzavart, de jelen pillanatban nagyon úgy tűnik, hogy ez egyértelműen az energiaitalosok éve lehet” – mondta a szakíró, arra is emlékeztetve, hogy a soron következő futam Silverstone-ban lesz, ami nyilván a brit istállók mellett a Red Bullnak is kiváltképp fontos, tekintve hogy bár osztrák zászló alatt futnak, egy „kőkeményen” brit csapat. Utána pedig szintén kötelező lesz számukra a hazai Osztrák Nagydíj, amit a kicsit „lutrinak” számító Francia Nagydíj, majd a Hungaroring követ. A nyári szünet előtt tehát szinte biztos, hogy a holland pilóta lesz az élen – ismételte meg.

