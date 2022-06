Eldőlt: Pochettino távozik a PSG-től

A PSG a hivatalos bejelentést még nem tette meg, erre talán a hét elején sor kerülhet. Mindenesetre egybehangzó információk szerint az 50 éves argentin megállapodott a pénzügyi részletekről is, neki és a stábjának körülbelül húszmillió euró jár a szerződésbontás miatt.

Korábban szó volt arról is, hogy távozik a brazil világbajnok középpályás, a sportigazgató Leonardo is a klubtól, de az aktuális hírekben ez a lépés most nem szerepel. Mindazonáltal valószínűsíthető, miután a PSG szerződtette a posztjára a portugál Luís Campost.

Elképzelhető, hogy már a közeli napokban megnevezi a párizsi klub az új vezetőedzőt, Zinédine Zidane, José Mourinho és az előző idényben az OGC Nice-nél dolgozó Christophe Galtier a legesélyesebb jelöltek.

Nyitókép: MTI/AP/Martin Meissner