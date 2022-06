Mintha kissé csönd lenne az olasz–magyar helyszínén

A helyiek egy része azt sem tudta, hogy a Squadra Azzurra a 100 ezer lakosú városban játssza soron következő összecsapását, másik fele pedig hevesen gesztikulálva és felháborodva mesélte, hogy szeretett válogatottja az egymást követő második világbajnokságról is lemaradt.

A három pápa városát - itt született VI. és VII. Piusz pápa, míg VIII. Piusz pápa itt volt püspök - annak ellenére sem lehet a futball egyik olasz fellegváraként emlegetni, hogy a helyi klub 13 idényt töltött az olasz élvonalban, valamint Cesenában látta meg a napvilágot a korábbi szövetségi kapitány, Azeglio Vicini, aki az 1990-es, hazai rendezésű világbajnokságon bronzéremre vezette az azúrkékeket. Cesena csapata legutóbb a 2014/15-ös idényben szerepelt a Serie A-ban, majd 2018-ban csődbe ment, így az újjáalakuló egyesület most a harmadik vonalat jelentő Serie C-ben szerepel.

Ennek fényében talán nem meglepő, hogy a futball iránti lelkesedés csekélyebb az országos átlagnál, ugyanakkor hatalmas szenvedéllyel képesek beszélni a legendás országúti kerékpárosról, Marco Pantaniról, aki a várostól alig 10-15 kilométerre lévő tengerparti üdülőhelyen, Cesenaticóban született.

Az olasz válogatott főhadiszállásául is szolgáló, az Adriai-tengernél hét kilométer hosszú homokos parttal rendelkező településen a tragikus körülmények között 2004-ben, alig 34 esztendősen elhunyt Kalóz becenevű kerekes emlékét múzeum és emlékhely is őrzi. Előbbiben öteurós jegyért megtekinthetők a trófeái, korábbi kerékpárjai - így a legelső is -, motorjai, bukósisakjai, illetve legendás diadalai videón is végignézhetőek. Természetesen a tárlat részét képezi az 1998-as Giro d'Italián és Tour de France-on elnyert, az összetett győztesnek járó rózsaszín és sárga trikó is. Minden idők egyik legjobb hegyimenőjének tartott Pantani máig az utolsó, akinek ugyanabban az évben sikerült megnyernie az olasz és a francia körversenyt.

De nemcsak Cesenában, hanem országosan is túlzás lenne azt állítani, hogy nagy érdeklődés övezi az olasz-magyar összecsapást. Legalábbis ezt jelzi, hogy az egyik leghíresebb sportnapilap, a Gazzetta dello Sport meccsnapi címlapján sokkal nagyobb hangsúlyt kap Zlatan Ibrahimovic maradása a bajnok AC Milanban, illetve a Juventus tervezett igazolásai. A rózsaszín újság felvezetésként "mindössze" három oldalon át ír a meccsről, a magyarokkal pedig csupán Marco Rossi szövetségi kapitány hétfői sajtótájékoztatóján keresztül foglalkoznak.

A Gazzetta szerint Donnarumma - Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Spinazzola - Barella, Cristante, Locatelli - Gnonto, Scamacca, Raspadori összeállításban kezd a Squadra Azzurra. A megfiatalított olasz együttesben mindössze hárman - Donnarumma, Di Lorenzo és Barella - maradtak az alig egy éve az angolok ellen megnyert Európa-bajnoki döntő kezdőcsapatából, illetve akkor Cristante és Locatelli csereként kapott lehetőséget. A lap viszont kiemelt figyelmet fordít a 26 éves Gianluca Mancini és a 23 esztendős Alessandro Bastoni belső védőpárosra, amelytől azt reméli, hogy olyan magasságokba emelkedik, mint a Fulvio Collovati-Gaetano Scirea, Alessandro Costacurta-Franco Baresi, Alessandro Nesta-Fabio Cannavaro és a Leonardo Bonucci-Giorgio Chiellini duó a nagy elődök közül.

Az olasz-magyar Nemzetek Ligája-találkozó 20.45-kor kezdődik a Dino Manuzzi Stadionban, vélhetően 15 ezer, köztük 1500 magyar szurkoló előtt, akiknek döntő többsége egyelőre szintén a tengerparton, azaz Cesenaticóban, vagy Riminiben tölti a meccs előtti órákat, így Cesena központjában a megszokott, csendes sziesztaidő érzékelhető.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor