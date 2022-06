Marco Rossi: nem kéne, hogy az olaszok tökéletesen futballozzanak

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a magyar labdarúgó-válogatott kiváló állapotban várja a keddi, olaszok elleni összecsapását a Nemzetek Ligája A divíziójának második fordulójában.

"A srácok jól vannak. Nagyon kevés idő van a regenerációra, ilyenkor gyakran nem is edzünk, inkább próbálunk pihenni, fizikálisan visszanyerni az erőnket. De mindenki jó állapotban van, ráadásul még 24 óra rendelkezésre áll" - adott helyzetjelentést az MTI érdeklődésére csapata fizikai állapotáról a hétfői sajtótájékoztatón az olasz szakvezető, aki szerint a tökéleteshez közeli játék sem feltétlenül lesz elég a sikerhez. "Arra is szükségünk van, hogy az olaszok ne futballozzanak tökéletesen, mivel jóval erősebb csapat a riválisunk. Sok komponensnek kell összeállnia, hogy sikerrel járjunk, de a futballban a szerencse is szerepet játszik, centiken múlnak dolgok".

Az 57 éves tréner kifejtette, számukra az a fontos, hogy jó mérkőzést játszanak és emelt fővel hagyhassák el a pályát, mint tavaly az Európa-bajnokságon, ugyanakkor emlékeztetett, hogy erősebb riválisok ellen azért volt néhány nagyobb különbségű vereségük is, nem mindig jött össze a bravúr, mint múlt szombaton Anglia 1-0-s legyőzésekor.

"Szövetségi kapitányként gyakran haza tudok jönni, ilyenkor csak a családdal foglalkozom. Természetesen izgalommal tölt el, hogy saját hazám ellen vezethetem a magyar válogatottat" - fogalmazott Rossi, aki elárulta, a cesenai stadionban már találkozott jó barátjával, egyben kollégájával, Roberto Mancinivel, akivel együtt futballozott a Sampdoriában 1993 és 1995 között. "Büszke olasz vagyok, szeretem ezt a környéket, szép emlékek fűznek ide, játszottam is itt néhányszor".

Rossi kifejtette, véletlenek sorozata vezetett ahhoz, hogy a Squadra Azzurra nem jutott ki a katari világbajnokságra. Szerinte sok peches dolog történt, amelyek összeadódtak. Bár meglepődött, hogy az olaszok nem kvalifikáltak a vb-re, viszont úgy vélte, nem kell temetni a válogatottat, mert nem látja olyan katasztrofálisnak a helyzetet, mint a média. Hozzátette, Mancini remek munkát végez, amit nemcsak az Eb-aranyérem mutat, hanem az is, hogy sok fiatalt épít a csapatába.

Vécsei Bálint arról beszélt, hogy taktikailag felkészültek és azért jöttek, hogy megismételjék azt a jó teljesítményt és eredményt, amit két napja az angolok ellen nyújtottak.

"Szeretnénk megmutatni, hogy nem csak véletlen volt a megérdemelt győzelmünk. Sokat léptünk előre labdabirtoklásban, ezt szeretnénk még tovább javítani" - mondta a Ferencváros középpályása. Elárulta, ilyen ellenfelekkel szemben nincs szükségük plusz motivációra, ugyanakkor neki mégis némi pluszt jelent, hogy korábban futballozott Olaszországban. "A sikerek mindig jót tesznek a csapatnak, sokat lendíthet rajtunk az, hogy jól kezdtünk. De a mester folyton hangsúlyozta, hogy a földön kell maradnunk. Kemény meccs lesz, amelyen száz százalékot kell nyújtanunk, hogy pontot vagy pontokat szerezzünk".

A magyar keretből Gazdag Dániel betegség, Botka Endre és Kleinheisler László pedig sérülés miatt hiányzik.

Az olasz-magyar Nemzetek Ligája-találkozó kedden 20.45-kor kezdődik Cesenában a Dino Manuzzi Stadionban. Ezt követően a németekkel otthon játszik a válogatott, majd az Anglia elleni, idegenbeli találkozóval zárul a júniusi Nemzetek Ligája-program.

A magyar válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Dibusz Dénes - Lang Ádám, Willi Orbán, Szalai Attila - Nego Loic, Nagy Ádám, Schäfer András, Nagy Zsolt - Sallai Roland, Szoboszlai Dominik - Szalai Ádám

Nyitókép: Alex Livesey - UEFA/UEFA / Getty Images