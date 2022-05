Verstappen vagy Leclerc? Ennél most többről szólhat a spanyol futam

A Racingline.hu főszerkesztője szerint – talán – az egyik leglátványosabb jele annak, hogy Sebastian Vettel elkezdett gondolkodni a Forma–1 utáni életén, hogy a Miami Nagydíj versenyhétvégéjén bejelentette, hogy részt kíván venni egy politikai, illetve közéleti vitán a BBC stúdiójában.

„És tényleg fölült a vonatra, mint bármely civil állampolgár, és rendes környezettudatos versenyzőként elutazott otthonából Angliába” – fogalmazott Vámosi Péter, hozzátéve, hogy akik arra tippeltek, hogy

a német autóversenyző politikai pályát gondol magának, de minimum civil aktivista lesz, azoknak igazuk lehet a végén.

A szakíró emlékeztetett, hogy volt már erre példa a száguldó cirkusz történetében: Carlos Reutemann egykori F1-pilóta egészen a kormányzóságig jutott Argentínában.

Rákanyarodva a hétvégi Spanyol Nagydíjra, Vámosi Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy az Astron Martinnál nagyon látványos különbség lesz abból a szempontból, hogy Vettel csapattársa, Lance Stroll egy teljesen új fejlesztésű autót, kitet kap, ami állítólag kicsit zöld Ferrariként fog tetszelegni, míg a német marad a régi összeállításnál. Nagy kérdés tehát, hogy a két, egymástól nagyban eltérő konstrukcióból mit hoznak ki a pilóták, feltételezve, hogy egyikőjük sem csapja majd oda a falnak, vagy valami hasonló – fogalmazott a Racingline.hu főszerkesztője.

A barcelonai futam ugyancsak érdekes lehet Nicholas Latifi szempontjából, akiről szárnyra kélt a pletyka, hogy esetleg a nyáron lecserélik a Williams-nél, bár szokás szerint a csapatfőnök és a támogatok mind lenyilatkozták, hogy szó nincs erről és „kacsa az egész”. Bár valószínűleg nem légbőlkapott, hogy az Alpine-nál „kispadozó” Oscar Piastri ülhet a helyére már Spában (Belga Nagydíj) augusztus végén, tehát a nyári szünetet követően – jegyezte meg az F1-szakíró.

A katalóniai pálya a Max Verstappen–Charles Leclerc párharc, illetve a Red Bull és Ferrari közötti háború alakulását illetően is tartogathat izgalmakat, hiszen a maranellói istálló a „szezon előtti előtti” teszt (nem nevezeték hivatalosan annak) alkalmával jól szerepelt a Spanyol Nagydíj helyszínén, ugyanakkor az energiaitalosok az elmúlt hetekben határozottan kezdik maguk felé billenteni a mérleg nyelvét. Vámosi Péter szerint érdekfeszítő lesz már önmagában látni a köridőket, hogy mennyit fejlődtek öt verseny alatt, ráadásul a legtöbb csapat is ide ígérte a fejlesztései jó részét, ami szintén jó összehasonlítási alap lehet az év eleji állapotokhoz képest.

A Racingline.hu főszerkesztője végül arra is emlékeztetett, hogy a két élcsapat között elindult egy érdekes adok-kapok, miután a Ferrari megvádolta a Red Bullt, hogy a fejlesztésekre szánható pénzösszeg 75 százalékát elköltötték, amit természetesen Helmut Marko hevesen cáfol. Tehát a pénzügyi korlát külön pikantériája a szezonnak, és jó lenne látni, hogy valóban ki, hol áll ezen a téren – tette hozzá Vámosi Péter, aki szerint egyébként Max Verstappen továbbra is nyeregben érezheti magát, és Barcelonát is könnyen behúzhatja, amennyiben a Red Bullnak sikerül még súlyt csökkentenie.

Nyitókép: MTI/AP/Darron Cummings