A rajongói lopták el Charles Leclerc 118 milliós óráját

Olaszországban, a nyílt utcán tulajdonították el Charles Leclerc méregdrága óráját, miközben éppen viselte. A Ferrari Forma–1-es pilótája sajtóhírek szerint már feljelentést is tett, ismeretlen tettes ellen – írja a nemzetisport.hu.

Viareggióban történt az eset, a 2022-es vb-pontverseny éllovasa személyi edzőjével, Andrea Ferrarival, valamint több barátjával sétált hétfő este, amikor megállították őket a monacói pilóta rajongói. Leclerc készséges volt, megállt autogramot osztani, de jelenléte miatt egyre nagyobb tömeg gyűlt köré, s a tumultusban nem vette észre, hogy valaki eltulajdonította tőle a 265 ezer fontos (nagyjából 118 millió forintos) Richard Mille márkájú karóráját.

A történetet később személyi edzője osztotta meg az Instagramon.

We are offering for Only Watch 2021 a unique prototype of the RM 67-02 @Charles_Leclerc. This in-house watch is our lightest automatic timepiece, weighing a mere 32 grams. pic.twitter.com/FEOgUIJpj9 — Richard Mille (@Richard_Mille) September 15, 2021