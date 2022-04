Sós Csaba Hosszú Katinkáról: most kiderül, hogy Tokió kisiklás vagy végállomás volt-e

Az úszók szövetségi kapitánya felhívta a figyelmet, hogy a mostani időszakban már jó állapotban kell lenniük az úszóknak. Mint ismeretes, a nemzetközi úszószövetség (FINA) korábbi döntésének értelmében az eredeti házigazda, a japán Fukuoka koronavírus-járvány miatti visszalépésével 2017 után öt évvel újra a budapesti Duna Aréna lesz a világbajnokság helyszíne. A verseny időpontja is változott: június 18.–július 3. között lesz a vb.

Sós Csaba elmondta, nem változtattak az országos bajnokság időpontján a vb-döntés után, így mindenki az eredeti menetrendje szerint készül.

„Majdnem minden nagy válogatottunk edzőtáborban van, és készül az áprilisi, debreceni országos bajnokságra. Olimpia után évben vagyunk, ami mindig bizonytalan, vannak, akik talán jogosan, főleg a nagyobb lelki kimerültség miatt hosszabb pihenőt tartanak, úgy érzik, hogy elég később bekapcsolódniuk, aztán kiderül, hogy mégse, úgyhogy nagy érdeklődéssel várom az országos bajnokságot.

Ott már látszani fog, ki hogy kezelte ezt az elmúlt évet, nem vagyok benne biztos, hogy mindenki a helyén”

– nyilatkozott érdeklődésünkre a kapitány.

Magyarázatként azt mondta, hogy szerinte van, aki jobban el van maradva attól a szinttől, mint hogy reméli.

„Különös hangsúllyal arra, hogy eredetileg májusra volt tervezve a világbajnokság, amire most kaptunk plusz egy hónapot” – emelte ki.

Nem tervez teljes csapatot indítani az idei világversenyeken. Mint mondta, korábban mindig élt minden lehetőséggel, vb-n, Eb-n is, de most mivel Európa-bajnokság, majd rövid pályás világbajnokság is lesz idén, nem érzi szükségét, hogy feltétlenül teljes keret induljon Budapesten. (Ezt úgy lehet értelmezni, hogy csak azért, mert van elvi lehetősége, nem fog indítani egy úszót, ha úgy látja, nincs megfelelő szinten.) Már csak azért sem – említette az indokok között –, mert van anyagi korlát is. Már a vb-n is szűkebb keretre lehet számítani a korábbiaknál, de az Eb-re tulajdonképpen csak döntőre esélyes versenyzőt visz ki.

Hosszú Katinka rég nem versenyzett. A tavaly Tokióban érem nélkül maradó háromszoros olimpiai bajnokról Sós Csaba elmondta, hogy viszi az eredeti programját, edzőtáborozik (most éppen Thaiföldön készül), esetében nem lehet elvonatkoztatni a korától (május 3-án lesz 33 éves), illetve attól, hogy milyen régen van már a világ élvonalában (első világbajnoki címét 13 éve szerezte).

„Ez az év meg fogja mutatni, hogy Tokió kisiklás volt, vagy végállomás”

– öntött tiszta vizet a pohárba a szövetségi kapitány. Bízik benne, drukkol neki, és bármi is lesz, az egyik legnagyobb magyar úszónak tartja. A felkészülése körülményeire semmiképp nem lehet panasza – tette hozzá.

Milák Kristóftól azt várja, hogy nyerje meg a világbajnokságot, esetleg már 100 pillangón is, és most már próbálgathatja magát más versenyszámokban is. Emlékezetes, Sós Csaba Tokió előtt egyértelműen a mellett érvelt, hogy egy dologra kell koncentrálnia: szerezze meg a 200 pillangó olimpiai aranyát, nem ez a kísérletezgetés ideje. Milák Kristóf ennek eleget is tett, 100 pillangón pedig meg tudta szorítani az amerikai favorit Caeleb Dresselt, 23 századdal mögötte csapott be a második helyen.

Sós Csaba szerint a 200 és a 400 gyors jöhet be Milák Kristóf repertoárjába, és három ütős társ esetén – ami a kapitány szerint meglesz – a 4x200-as gyorsváltó. Az olimpiai bajnok öt éve a budapesti világbajnokságon érte el első nagy felnőttsikerét: 100 pillangón ezüstérmet nyert. Sós Csaba kiegészítése Az M4 Sport televíziónak nyilatkzova a kapitány azt mondta, az áprilisi országos bajnokságnak már a 2024-es párizsi olimpia szemszögéből is komoly jelentősége lesz. "A félidőben vagyunk a következő olimpiához, aki fiatal, s ott főszereplő akar lenni, annak már itt látszani kell" - nyilatkozta a szakember szerdán. Hozzátette: "Ezt várom az országos bajnokságon, kíváncsi vagyok, hogy a fiatalok, Kós Hubert, Pádár Nikoletta, vagy Betlehem Dávid, tart-e már ott, ahol én azt remélném." Sós Csaba megerősítette, az ob-n mutatott teljesítmények alapján jelöli majd ki a júniusban, Budapesten sorra kerülő világbajnokságon résztvevő csapatot, ugyanakkor nem fog csak a hazai rendezés miatt bárki bekerülni. Hozzátette, várhatóan hasonló, vagy valamivel kisebb lesz a csapat létszáma, mint tavaly, a tokiói olimpián. Az ötkarikás játékokon 32 sportoló alkotta a medencés válogatottat. Sós Csaba megjegyezte, az olimpián hárman is - Kapás Boglárka, Verrasztó Dávid és Kenderesi Tamás - éppen csak lecsúsztak a dobogóról, így ők is ott vannak az esélyesek között. (MTI)

Nyitókép: Kovács Tamás