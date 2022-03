13 ezer futó indul a Vivicittán a hétvégén – terelésekre kell számítani

A közös sportolás mellett idén is a jótékonyságé lesz a főszerep a 37. Telekom Vivicittán - számolt be az InfoRádiónak a szervező Budapest Sportiroda versenyigazgatója, Kocsis Árpád.

"Két éve nem rendeztük meg, csak virtuálisan, tavaly már sikerült, idén pedig nem is volt kérdés; tavaly hét és fél ezer nevezőnk volt, idén 13 ezer főben határoztuk meg a limitet, ami éppen be is telik" - mondta Kocsis Árpád.

Néhány hete már nem "funkcionál" a védettségi igazolvány, ami szintén segített a tömegrendezvénynek, és ahogy javultak a járványadatok, úgy csökkent a félelem is, így lesz a Margitszigeten és a budapesti rakpartokon a hétvégén 13 ezer futó.

Szombaton lesznek az úgynevezett "fesztiváltávok", 2,5 kilométeres szigetkör (Minicittá), a családi futás és a gyaloglás, illetve lesz egy Suhanj! futam is, ahol a fogyatékkal élők ép társaikkal együtt 900 métert teljesítenek.

Vasárnap jönnek a hosszabb távok: 21,1 km (félmaraton) több mint négy és fél ezer futóval, 10 km, 7 km, klasszikus szigetkör.

A közlekedők számára jó hír, hogy lezárások nem lesznek, csupán forgalomelterelések.

"Szombaton ki sem jövünk a Margitszigetről, vasárnap pedig délelőtt 11 óráig a budai alsó és felső rakparton futunk, délután pedig az újpesti rakparton lesznek kisebb elterelések. Köszönjük a közlekedők türelmét, és kérjük, ne induljanak el megszokásból, előzetesen tájékozódjanak, kövessék a rendőri jelzéseket" - hívta fel a figyelmet Kocsis Árpád.

A jótékonyság részleteiről szólva elmondta, a Telekom dolgozói nagy létszámban vesznek részt a versenyen, az ő nevezési díjuk egy az egyben fordítódik az ukrajnai menekültek megsegítésére, illetve minden általuk megtett kilométer után még 37 forint fordul erre a célra a mobilkommunikációs cég jóvoltából. A pénzt az Ökumenikus Segélyszervezet használja fel a határon és Ukrajnában. A támogatások másik része a Suhanj! Alapítvány által szervezett napközire fordul, az ő központjukban lehet az időt eltölteni a menekült gyermekeknek, amíg a szüleik adminisztrációs ügyeiket intézik.

A BSI-nél a nevezési díj fizetésével együtt lehet most már választani a támogatandó szervezetek között, egy mozdulattal. Az első évben már több mint 600 futó adományozott ilyen módon a BSI nevezési felületén keresztül. Változások



Vasárnap a rajt- és célhelyszín kialakítása miatt lezárják a margitszigeti Schulek Frigyes sétányt6:00 – 19:00 között.



Továbbá forgalmi változásokra kell számítani Budapesten többek közt a Bem rakparton, az Alagút úton, az Attila úton, a Szent Gellért rakparton, a Műegyetem rakparton, a Pázmány Péter sétányon és az Árpád Fejedelem úton 9:00 – 12:30 között, illetve az Népfürdő utcában, Margit hídon, a Vizafogó utcán, a Jászai Mari téren, az Árpád hídon 7:50 – 13:30 között. Lezárásra kerül a Budai alsó rakpart és a Carl Lutz Rakpart 6:00 – 11:00 között.



Nyitókép: Szigetváry Zsolt