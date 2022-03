Marco Rossi: Szoboszlai Dominiknak távoznia kellene Lipcséből

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetség kapitánya az olasz Radio Kiss Kiss Napolinak azt mondta, hogy Szoboszlai Dominik elégedetlen a helyzetével az RB Leipzig csapatánál és jobban járna, ha távozna a német együttestől – írja az Origo.

Szoboszlai Dominik 2021 januárjában igazolt a német csapathoz, de egy makacs sérülés miatt a teljes tavaszi szezont ki kellett hagynia és a 2021-es részben hazai rendezésű Európa-bajnokságról is lemaradt. Az idei szezont viszont egészségesen kezdte és a nyáron kinevezett Jesse Marsch irányítása alatt többnyire kezdő volt a lipcsei csapatban. Az amerikai edzőt azonban a gyenge eredmények miatt december elején menesztették, a helyére érkező Domenico Tedesco pedig egyelőre nem számol a kezdőben Szoboszlaival.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitány úgy véli, Szoboszlai elégedetlen a jelenlegi helyzetével, és egy helyi rádiónak azt mondta, hogy a nápolyi klub jó üzletet köthetne a szerződtetésével.

"Dominik átigazolásával jó üzletet lehetne kötni. Gazdasági szempontból is, akár áron alul is megszerezhetnék. Szerintem most nem boldog Lipcsében, hiszen Tedesco irányítása alatt nem játszik sokat. De nyugodtnak kell maradnia, hiszen olyan játékosok vannak előtte, mint Dani Olmo vagy Emil Forsberg" – mondta a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

Szoboszlai szerződése 2026 nyaráig érvényes a lipcsei csapatnál. A mértékadó transfermarkt 28 millió euróra becsüli a piaci értékét.

Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer