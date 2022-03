Jürgen Klopp kifakadt: a Liverpool nem tehet többet Szalahért

Az előzmény: egybehangzó sajtóhírek szerint a Vörösök egyiptomi sztárjának ügynöke irreálisnak és nevetségesnek tartotta a Liverpool a szerződéshosszabbításhoz kapcsolt fizetési ajánlatát.

A források szerint Szalah olyan fizetést akar, mint amilyent a Manchester City ad Kevin De Bruynének vagy a Manchester United Cristiano Ronaldónak.

Van rá alapja: a Liverpool 21. századi történetében csak Steven Gerrard szerzett több gólt nála, lényegesen több mérkőzésen. Szalah még az ötödik idényét sem zárta le a klubnál, de már kilencedik az örökrangsorban, egyébként a Vörösök valaha volt leggólerősebb nem brit futballistája.

A Marca is foglalkozik az üggyel, talán azért is, mert korábban felvetődött, hogy az egyiptomi szupersztár, a távozása esetén, Spanyolország felé venné az irányt: „Mohamed Szalah zsákutcába jutott a Liverpool FC-vel, állítólag elhagyja a klubot, ha nem teljesítik követeléseit. A dolgok jelenlegi állása szerint az egyiptomi sztárnak elege van abból, ahogy folyamatosan alulértékelik. Az elmúlt öt évben Szalah a bolygó egyik legeredményesebb labdarúgója volt. Mind a gólszámok, mind a címek bizonyítják az értékét, ugyanakkor a média és a világ egy része még mindig nem akarja tudomásul venni, micsoda érték. Bármelyik európai klub ölne egy olyan játékosért, mint Mo, de a Liverpool egyszerűen nincs felkészülve egy olyan szupersztárfizetésre, mint más óriásklubok. Szalah és ügynöke fő célja, hogy olyan fizetést kapjon, mint Cristiano Ronaldo vagy Kevin De Bruyne. Valószínűleg nem érti, hogy Európa egyik legnagyobb múltú klubjában játszik, s ez milyen fontos.”

Majd jött egy oldalvágás a Real Madrid által a héten a BL-ből kiejtett francia rivális felé: „Csak kérdezze meg a Paris Saint-Germaint, aminek nincs történelme, és azt hitte, hogy temérdek pénzzel a nagyok közé kerülhet. Vagy a Chelsea-t, ami csak két Bajnokok Ligája-címet nyert, amióta Roman Abramovics átvette a klub irányítását. De úgy tűnik, Mo nem érti a klubja szempontjait, amúgy meg jogában áll jobb fizetést követelni. De a Liverpool nem lesz az a hely, ahol ezt megkapja. Fabrizio Romanónak, az átigazolási piac legjobb ismerőjének új bejegyzése is megerősítette, hogy túl sok pénzt követel. Az olasz újságíró szerint Szalah ügynöke azt kéri, hogy Mo legyen a Premier League egyik legjobban fizetett játékosa. De a Liverpool nem fogja elfogadni ezeket a követeléseket, egyszerűen nem engedheti meg magának.”

Fabrizio Romano tweetje egyébként így szólt: „Szalahnak és ügynökének nem áll szándékában elfogadni a Liverpool legújabb szerződési ajánlatát. December óta megszakadtak a tárgyalások, a dolgok jelenlegi állása szerint Mo célja a maradás – de nem a jelenlegi feltételekkel. Lássuk a Liverpool következő lépését!”

Jürgen Klopp is beszélt a Szalah-ügyről a legutóbbi sajtótájékoztatóján: „Mo határozottan azt várja ettől a klubtól, hogy ambiciózus legyen. Azok voltunk az elmúlt néhány évben, és most is azok vagyunk... Nem tehetünk többet. A többi Mo döntése. A klub megtette, amit a tehet, semmi rosszat nem lehet róla mondani.”

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Emilio Naranjo