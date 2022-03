Sorozatban hatodszor kapott ki a Fehérvár

A ZTE hazai pályán 2-0-ra legyőzte vasárnap a MOL Fehérvárt a labdarúgó OTP Bank Liga 23. fordulójában.

Napsütéses, de hűvös, szeles időben rendezték a mérkőzést, melyen az elején mezőnyfölényben játszott a vendég csapat. Az első helyzetet azonban a hazai együttes alakította ki, majd nem sokkal később a vezetést is megszerezte egy bedobást követően adódó nagy lehetőség kihasználásával. A bekapott gól megnehezítette a Fehérvár dolgát, holott a dinamika addig is hiányzott a játékából. A félidő egészét tekintve a hazaiak taktikusabban és fegyelmezettebben játszottak, a székesfehérváriak nem találtak rajtuk fogást. Az utolsó percekben sok volt a szabálytalanság, játékmegszakítás, és mindkét kispad kapott sárga lapot reklamálásért.