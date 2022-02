Liu Shaoang: ez igazi érzelmi hullámvasút volt

Mióta hazaérkeztek az olimpiáról, nagyon sok megkeresést kaptak, nagyon sok helyre hívták őket, aminek próbálnak is mind eleget tenni, hiszen a média és a rajongók támogatásának is köszönhetők az elért eredmények – kezdte Liu Shaoang, a pekingi sikercsapat tagja, külön említést téve a február 22-i eseményről, ahol a szurkolókkal volt alkalmuk találkozni, amit hihetetlen élményként írt le, hiszen az utóbbi időkben hasonlóra – a pandémia és a felkészülés miatt – nem nagyon volt lehetőségük.

„Borzasztóan örültem, amikor megláttam azt a sok-sok gyereket és rajongót, akik csak miattunk jöttek ki” – fogalmazott a kétszeres olimpiai bajnok.

Liu Shaoang érdeklődésünkre azt is elárulta, jó párszor visszanézte a futamaikat, köztük a kevésbé sikereseket, de természetesen az olimpiai aranyat érő 500-as döntőt is. Mint mondta, próbálta keresni az apróbb hibákat, de „az a nap tényleg nagyon összeállt”, és csak róla szólt. Azt is közölte, hogy a téli játékokat megelőzően az volt a célja, hogy minden távon döntős legyen, ami végül egyedül a férfi váltóval nem sikerült, bár pontszerző helyen végeztek. „Később utazhattam ki, aztán történt az 1000 méteres incidens…

igazi érzelmi hullámvasút volt ez az egész, de úgy gondolom, jól jöttünk ki belőle”

– mondta a sportoló.

A kétszeres olimpiai bajnok arról is beszélt, hogy a válogatott már javában készül a közelgő dordrechti világbajnokságra, amit szintén fontosnak tartanak. Emlékeztetett, jelenleg nála van az 1-es rajtszám, ami azt jelenti, hogy ő volt a tavalyi összetett világelső, ennek ellenére nem biztos abban, hogy meg fogja tudni védeni a címet.

„Mindenki ismeri a sportágat, mindenki tudja, hogy

egyszer fent, egyszer lent, de próbálom minél sikersebben zárni a szezont”

– fűzte hozzá.

A Szentkirályi Tehetségprogramban az ifjú sportolók kiválasztásában a pekingi olimpiai aranyérmes Liu Shaoang és a váltóban négy éve ötkarikás bajnok Liu Shaolin Sándor is rész vett, ők a jövőben mentorként segítik a tehetségeket. Ezzel kapcsolatban kifejtette: érzése szerint most már nemcsak a pályán fejlődnek, hanem a pálya mellett is, próbálnak segíteni a fiataloknak, hogy kevésbé legyen rögös az útjuk, mint nekik volt. „Mert az borzasztóan hosszú és fárasztó” – mondta Liu Shaoang.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás