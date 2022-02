Életveszélyesek lehetnek a 2022-es Forma–1-es autók

Az idei szezontól teljesen új autók jelennek meg a Forma–1-ben, az alapjaiban átalakított aerodinamikai jellemzők mellett 2022-től a felnik átmérője is 18 hüvelykes lesz a korábban használt 13-asok után. Éppen a nagyobb kerekek, illetve az ezeken használt borítások okozzák a problémát, korlátozzák ugyanis a kilátást a pilótafülkéből. Sebastian Vettel már korábban felhívta erre a figyelmet, miután az Aston Martin Silverstone-ban bejáratta az autóját, most ugyanerről beszéltek a Williams versenyzői is – írja a vezess.hu.

Alexander Albon és Nicholas Latifi szintén Silverstone-ban járatta be kedden az FW44-est, mindketten úgy érezték, hogy az elmúlt évekhez képest sokat romlott a kilátás. Albon szerint Silverstone-ban még nem is jelent akkora problémát a korlátozott kilátás, az olyan pályákon, mint amilyen Monaco, Baku vagy Dzsidda viszont komoly galibákat okozhatnak az új autók.

