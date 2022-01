Elérte a járvány az OSC-t, elmarad a BL-meccs

A klub Facebook-oldala arról számolt be, hogy a találkozót megelőző kötelező PCR-tesztek során kilenc játékosnak és egy edzőnek is pozitív lett a mintája, a klub ezt követően elvégezte a szabályok által előírt antigén-teszteket is, de ennek a szűrésnek az eredménye több esetben nem egyezett a PCR-teszt eredményével. Ezért az OSC jelezte az európai szövetség (LEN) delegátusa felé, hogy a mérkőzés délelőttjén újabb PCR-tesztelést végez a csapatnál, ám ennek eredménye már nem érkezett meg időben.

"A klub, mint korábban is, a játékosok és minden más résztvevő egészségét tartja a legfontosabbnak, így a csapatot nem tudta kiállítani a találkozóra" - olvasható a közleményben.

Az OSC hat forduló után 10 ponttal a negyedik helyen állt a BL B csoportjában.

Nyitókép: Grigorenko/Getty Images