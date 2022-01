Haaland a Barcelonában? Joan Laporta szerint minden lehetséges…

Joan Laporta régen léphetett biztató hírekkel a Barcelona szurkolói elé, hiszen az anyagi csőd és Lionel Messi elvesztése igencsak megtépázta a tavaly márciusban a klub élére visszatért ügyvéd tekintélyét, ráadásul a csapat sem szerepelt eddig fényesen az idei szezonban. Most azonban, hogy Ferran Torrest meg tudta a Barca vásárolni az egyik nagy riválistól, a Manchester Citytől, az elnök is felbátorodott.

A 21 éves válogatott csatárt hétfő délelőtt mutatták be Barcelonában, és a sajtótájékoztatón Laporta is válaszolt néhány fontos kérdésre. A Marca tudósítása szerint kijelentette, hogy Xavi irányításával a csapat egyre jobb eredményeket ér el (vasárnap tartalékos felállásban nyert 1-0-ra Mallorcán, és feljött a bajnokságban az ötödik helyre), és gazdaságilag is kezd megerősödni, olyannyira, hogy újabb igazolásokkal teheti eredményesebbé a keretét. Szerinte már Ferran Torres érkezése is ezt mutatja. Joan Laporta egyértelműen üzent a riválisoknak: a Barcelona visszatért.

"Továbbra is fontos viszonyítási pont leszünk a futballpiacon, mindenki készüljön, mert visszatértünk.

Ezt bizonyítja most Ferran szerződtetése is" – jelentette ki az elnök, de hozzátette, nem akar további potenciális igazolásokról beszélni, mert ezzel csak felveri az árukat.

Mint fogalmazott, Xavi igényeihez alakítják a csapatot, hogy újra versenyképesek legyenek, és a nagy átalakítás után visszanyeri a súlyát a Barcelona, nemcsak a pályán, hanem az üzleti területen is, de utóbbi részleteiről nem beszélt.

"Minden komoly játékos szeretne nálunk futballozni, de sok szempontot kell mérlegre tennünk a döntéseknél. Jól haladunk, és minden lehetséges" – mondta, és jelezte, újabb érkezők is lehetnek a téli átigazolási időszakban, de csak akkor tesznek bejelentést, ha aláírták a szerződéseket. Ferran Torresszel így is kivételt tettek, mert hiába állapodtak meg, a ligánál még nem regisztrálták a játékost, ahogy a korábban szerződtetett Daniel Alvest sem, mert továbbra is meg kell felelni a fizetési korlátozásoknak.

Visszatérően faggatták Laportát a Dortmundban játszó norvég csatárról, Erling Haalandról, akit szinte minden európai élcsapat szerződtetne, mire az elnök a katalán Sport szerint megismételte: "Minden lehetséges, ha jól tesszük a dolgunkat. Dolgozunk, és már a következő szezonra is tervezünk, mert ez a kötelességünk és a felelősségünk is."

Nyitókép: David Ramos/Getty Images