Nem kezdhet játszani a Barcelona új csillaga

Az FC Barcelona bejelentette, hogy Pedri mellett a vadonatúj igazolás, Ferran Torres is megfertőződött.

A Mallorca elleni vasárnapi, megnyert bajnokiról egyébként rengeteg játékos hiányzott, koronavírus-fertőzés és eltiltás, valamint sérülés miatt Busquets, Demir, Dest, Sergi Roberto, Coutinho, Pedri, O. Dembélé, Wague, Depay, Alba, Braithwaite, Gavi, Torres, Dani Alves, Ansu Fati, Balde és Abde.

December 30-án már tíz koronavírusos volt a csapatnál, miután Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti, Pablo Martín Páez Gavira, Jordi Alba, Alejandro Balde, Clement Lenglet és Daniel Alves után csütörtökön Sergino Dest, Philippe Coutinho és Abde Ezzalzouli tesztje is pozitív eredményt hozott.

LATEST NEWS | Pedri and Ferran Torres have tested positive for Covid-19. The players are in good health and are in isolation at their homes. The Club has informed the relevant authorities. pic.twitter.com/3jDYDZuITz — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 3, 2022