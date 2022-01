Beütött a koronavírus az RB Leipzignél, Gulácsi Péter szerint ennek nem szabad számítania

A szabadságukról visszatért futballistákra most házi karantén vár. Az őszi idényben előbbi nyolc, utóbbi 15 gólt szerzett.

Gulácsi Péter, a lipcsei együttes magyar válogatott kapusa azt mondta, nem szabad, hogy a teljesítményüket illetően mentségként tekintsenek a két játékos kiesésére a hétvégi, Mainz elleni bajnokin (szombat, 15.30).

"Nem a miénk az egyetlen klub, amely küzd a koronavírussal. Meg kell őriznünk a pozitív hozzáállásunkat" – jelentette ki a csapatkapitány hétfőn, a téli szünet utáni első edzést követően. Hozzátette: már karácsony előtt is nagyon komolyan vették a pandémiával kapcsolatos előírásokat, ezeket most is betartják, a szabadság idején azonban nem volt egyszerű elkerülni a másokkal való találkozást.

A három magyart, Gulácsi Pétert, Szoboszlai Dominiket és Willi Orbánt foglalkoztató klubbal kapcsolatos hír az is, hogy távozik a csapattól Marco Kurth, aki négy és fél évig volt másodedző az együttesnél.

Az előző idényben ezüstérmes Leipzig féltávnál csak a tizedik helyen áll a Bundesligában.

"A bajnokság most nagyon kiegyenlített, minden csapat hasonlóan teljesít. Nekünk kiegyensúlyozottabban kell szerepelnünk, folytonosan jól kell teljesítenünk, a kapu előtt pedig ötletesebbnek kell lennünk" – fogalmazott Gulácsi.

