Nem volt elég neki a nyári olimpia, a télin is ott lesz a német futó

A tokiói olimpián 100 méteres síkfutásban elődöntős Alexandra Burghardt női kettes bobban kiharcolta az indulás jogát a februári pekingi téli játékokon.

"Természetesen nagyon örülök. Sok-sok éven át edzettem, hogy valóra váltsam az olimpiai álmomat, és most fél éven belül kétszer is átélhetem. Ez hihetetlen" - nyilatkozta a Bild am Sonntag című lapban a 27 éves sportoló.

Burghardt a jelenlegi leggyorsabb német futó, idén 11.01 másodperc volt a legjobbja és a japán fővárosban is kiválóan szerepelt, előfutamát megnyerve jutott elődöntőbe, amelyben negyedik lett és összességében a 11. helyen zárta a klasszikus számot az olimpián.

Kettes bobban november 28-án, az innsbrucki világkupa-versenyen debütált az olimpiai bajnok Mariama Jamanka tolóembereként, és mivel decemberben Winterbergben és Altenburgban, majd a csütörtöki tesztelésen is jól szerepelt, bekerült az utazó keretbe.

A jövő évi téli játékokra február 4. és 20. között kerül sor Pekingben.

