Ez történt az elmúlt fél évben Christian Eriksennel

Christian Eriksen június 12-én, túlzás nélkül állítható, az egész futballvilágra ráijesztett. A nyári labdarúgó Európa-bajnokság második játéknapján, a koppenhágai Parkenben, a finnek elleni csoportmérkőzés első félidejének hajrájában hirtelen összeesett, a klinikai halál állapotába került. Hosszú percekig küzdöttek az életéért, szerencsére sikerrel.

A stadionból a Rigshospitaletbe szállították. Szerencsére néhány nappal későbbre már annyit javult az állapota, hogy elhagyhatta a kórházat.

Felépülése olyan jól haladt, hogy az UEFA meghívta őt a feleségével együtt, hat a bravúros mentésben részes hat orvos társaságában a londoni Eb-döntőre. (A játékos végül, udvariasan, de visszautasította a meghívást, talán nem is tett volna jót a szívének, ha korábbi és jelenlegi klubtársai, néhány barátja mérkőzését nézi. A dán média szerint a válogatottjuk az elődöntőben véget érő menetelését sem nézte a tévében.)

A következő heteire, hónapjaira az volt a jellemző, hogy kerüli a nyilvánosságot. Nem volt ott, amikor Simon Kjaer és az orvosi csapat megkapta az UEFA elnökének, Aleksandar Ceferinnek a különdíját helytállásukért a BL-csoportkör sorsolásakor.

Nem szerepel a dán televízióban sem, pedig sokak lettek volna kíváncsiak az állapotára. Ősszel a La Gazzetta dello Sport megszellőztette, hogy Eriksen annak ellenére is profi pályafutása folytatását tervezi, hogy – miután pacemakert ültettek be neki az orvosok – az Olaszországban tilalmazott. Ugyanakkor felvetődött, hogy visszatérne az Ajaxhoz, első külföldi klubjához, hiszen a holland szabályok enyhébbek, s a piros-fehéreknél Daley Blind is, hasonló háttérrel, megkapta a sportorvosi engedélyt.

Eriksen nem erősítette meg a visszatéréséről szóló terv valódiságát. A Fyn-szigetre, Odensébe költözött a családjával, egy Milánóhoz, Amszterdamhoz, Londonhoz, de még Koppenhágához képest is kisebb városba.

November utolsó vasárnapján megrepedt a jég: Christian Eriksen felbukkant az egyik dán televíziós műsorban. Az ottani TV 2-n sugárzott „Mindegyik a mi gyerekünk – egymás mellett” című műsorban mosolyogva ült a háttérben, ahogyan az Ekstrabaldet megjegyezte, ez volt az első nyilvános fellépése dán földön az Európa-bajnokság óta.

Aztán jött a gyógyulását sejtető újabb jó hír: az európai sportsajtóban nagy nyilvánosságot kapott – s egyébként az Infostart.hu is beszámolt arról –, hogy az Odense BK pályáján egyéni edzésre kért és kapott lehetőséget.

Michael Hemmingsen sportigazgató elmnondta az egyik legnagyobb példányszámú dán lapnak, a B.T.-nek, hogy azóta is tartják a kapcsolatot Christian Eriksennel, amióta eligazolt 2008-ban az OB-tól. A beszámoló szerint Eriksen egyedül edz egy személyi edző társaságában. A klub pályája egyébként közel fekszik ahhoz a házhoz, amelyben tavaly nyár óta él a futballista a családjával. Állítólag elsősorban a kardióedzésekre koncentrál, de labdával is edzett.

„Christian azon dolgozik, hogy felépüljön, mint bárki más, aki hasonlón ment keresztül” –mondta ügynöke, a holland Martin Schoots a TV 2 Sportnak. Ugyanakkor a jövőbeni tervekről nem akart konkrétumokkal szolgálni – vagy talán nem is tud, minden azon múlik, hogyan reagál a játékos szervezete a terhelésre.

Nyitókép: A dán Christian Eriksen (b) és a finn Paulus Arajuuri a labdarúgó Európa-bajnokság B csoportjának első fordulójában Koppenhágában 2021. június 12-én. MTI/EPA pool/Friedemann Vogel