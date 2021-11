Halálos fenyegetéseket kapott Babos Tímea

A párosban négyszeres Grand Slam-győztes és háromszoros világbajnok magyar teniszező a közösségi oldalán osztotta meg követőivel, hogy minek van kitéve jószerével napról napra.

"Amióta az eszemet tudom kapom meccsek után a rosszabbnál rosszabb üzeneteket. Ha nyerek az a baj, ha épp veszítek, akkor az még nagyobb baj. Szomorú, hogy az embereknek nincsen jobb dolguk, mint másokat kritizáljanak/bántsanak. Minden egyes meccsemen min. 100%-ot próbálok nyújtani, van, amikor nyerek és van, amikor veszítek" – írja a játékos, aki a posztjával a jelenségre akarta felhívni a figyelmet, hozzátéve, hogy már kevésbé viselik meg ezek az üzenetek.

"Szerintem inkább bátorítanunk és tisztelnünk kéne egymást!" - írta, és meg is osztott egy-két durva angol nyelvű kommentet, amit egy-egy mérkőzése után kapott, volt olyan, amelyikben a halálát kívánják, vagy éppen a családját fenyegetik.

"Sajnos, ez már nem új téma, nagyjából tizenöt éve tart – mondta a Blikknek Babos Csaba, a világranglista 161. helyén álló teniszező édesapja és edzője. – Kezdetben fogadási csalók találták meg, hogy veszítsen meccseket. Aztán jöttek ezek a trágár zaklatók."

Az édesapa arról is beszámolt, hogy ez nem egyedi eset a teniszben, sokan mások is ezt szenvedik, és mindenki próbálja függetleníteni magát, de teljesen nem lehet, ezért is állt ki most a nyilvánosság elé a lánya.

Nyitókép: MTI/EPA/Jason O'Brien