Meghalt a Forma–1 ikonja

Az istálló bejelentése szerint a pénteken kórházba szállított egykori csapatvezető vasárnap reggel családja körében hunyt el.

Az 1986-os autóbalesete nyomán tolószékbe kényszerült Williams és lánya, a korábban a csapat helyettes vezetőjeként dolgozó Claire nem rendelkezett érdekeltséggel a Williams F1-es istállójában azóta, hogy tavaly az amerikai Dorilton Capital megvásárolta.

Sir Frank Williams



A man who succeeded against the odds to become a true Formula 1 legend



