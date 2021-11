Lionel Messi: vissza fogok térni a Barcelonához

Párizsban adott interjút a legnagyobb spanyol sportnapilapnak, a Marcának Lionel Messi, aki a nyáron eddigi egyetlen profi csapatától, az FC Barcelonától elszerződött a Paris Saint-Germainhez. Az argentin csatár, akiről senki sem tudta volna elképzelni, hogy valaha elhagyja a Camp Nout, most azt mondta, teljesen megszokták az új életüket, elfoglalták az otthonukat, és már a gyerekek is ott járnak iskolába, sőt ők akklimatizálódtak a leggyorsabban az új élethelyzethez.

"Én is gyorsan alkalmazkodtam az új öltözőhöz, a társakhoz, de az elején nagyon furcsa volt. Meg kellett szoknom az új helyzetet, ugyanakkor ismerősök közé érkeztem, és szerencsére sokan beszélnek közülük spanyolul" – mondta a beilleszkedésről, és az interjú egyik pontján megerősítette azt is, hogy Kylian Mbappé is a spanyolul tudók közé tartozik, ami biztató hír lehet a Real Madrid szurkolóinak…

"Mindenki azt mondja, hogy mi vagyunk a Bajnokok Ligája favoritjai, és nem is tagadom, hogy ott vagyunk az esélyesek között, de

még kell néhány dolog, hogy igazán erős csapatot alkossunk.

A BL nagyon nehéz sorozat, ez teszi különlegessé és csodálatossá" – mondta a PSG-ről, és az esélyesek között van még szerinte a Liverpool, a Manchester City, a Bayern München, a Real és az Atletico Madrid. A Barcelonát viszont nem sorolta közéjük.

"A csapat nagy átalakuláson megy keresztül, rengeteg a fiatal játékos, ezért szerintem most vannak jobb csapatok, mint a Barcelona, de ez nem jelenti azt, hogy később nem lehetnek versenyben a nagy címekért" – mondta volt klubjáról Messi.

Méltatta az új edzőt, Xavit is, akivel a legnagyobb sikereit érte el a pályán. Szerinte az új szakvezetővel sokat fejlődik majd a csapat, és biztos benne, hogy sikeres lesz, mert ő ismeri a Barcelonát, jó szakember, és fel tudja nevelni a tehetséges fiatalokat is. "Visszahozta a reményt Barcelonába, mert nagyon nagy a tekintélye a szurkolók és a játékosok között is" – mondta Messi. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy szerinte unfair volt a bánásmód Ronald Koemannal, sőt előtte Ernesto Valverdével is, mert "amikor jönnek a gyengébb eredmények, a legkönnyebb célpont az edző, őt cserélik le, nem a csapatot".

Most aggasztja, hogy a Barcelona kieshet már a csoportközben a Bajnokok Ligájából. "Mindig a legjobbat akarom a Barcelonának, ma is szurkolója vagyok, noha már máshol futballozom. Barátaim játszanak ott, szeretném, ha jól teljesítenének" – mondta.

Megkérdezték Messitől, hogy mit szól Joan Laporta elnök azon kijelentéséhez, hogy még visszatér a Barcelonához.

"Mindig is azt mondtam, hogy egyszer visszatérek Barcelonába,

mert az az otthonom, ott fogok élni. És természetesen ha tudok segíteni a klubnak, akkor nagy szeretettel térek majd vissza" – felelte a hatszoros aranylabdás.

Külön kitért a Cristiano Ronaldóval folytatott évtizedes rivalizálására, szerinte a Manchester United mostani hullámvölgye sem tart sokáig, és a portugál csatár termelni fogja a gólokat, de a nagy párhuzam már nem érdekli. "Már régóta ne, játszunk egy ligában. Ugyanazokért a célokért versengtünk sokáig egyénileg és csapatként is. Csodás időszak volt nekünk és a szurkolóknak is, ez egy szép emlék marad a labdarúgás történetében" – zárta le a témát a csatár.

