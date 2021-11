Az esti győzelem hozhat némi nyugalmat a Manchester Unitednél

2019 eleje óta először játszik a Manchester United Ole Gunnar Solskjaer irányítása nélkül mérkőzést. Ráadásul fontos mérkőzést, egy spanyolországi győzelem továbbjutást ér a nagyon is flusztrált őszi szezonban.

Az F csoportban a másik mérkőzést a Young Boys és az Atalanta játssza Bernben, ebben a csoportban semmiképpen sem dől el mindkét továbbjutó kiléte. A hatodik fordulóban majd egymás ellen játszik az Atalanta és a Villarreal, Bergamóban. (A Man United a svájciakat fogadja.)

Az E csoportban a Bayern München már biztos továbbjutó, s ha nem győz ma a Barcelona, minden további eredménytől függetlenül csoportelső is. Ennek megfelelően nagyon tartalékos kerettel utaztak el a bajorok Kijevbe. Nagyon gazdag a keret, tíz alapember így maradt a kezdő tizenegybe, a középhátvéd pedig Nianzou lesz. A másik mérkőzés fontosabb a csoportban, a továbbjutás múlik rajta. A Barcelona a továbbjutásért játszik, Xavival eddig a kispadon egy mérkőzés/egy győzelem a mutatója de az is tény, hogy a mostani BL-idényben eddig kizárólag a csoport leggyengébb tagja, a Dinamo Kijev ellen szerzett pontot, pontokat.

Kaotikus a helyzet a G csoportban, még mind a négy csapatnak van esélye a továbbjutásra. A Sevillának leginkább akkor, ha ma is nyer, majd december 8-án Salzburgban is győzni tud. Az osztrák bajnok félidőben még nagyon jól állt, még most is vezet, de nagyon jól jönne neki Lille-ben is három pont. Ha nyer, továbbjut.

Szimplább a helyzet a H-ban, ahol a Juventus már révbe ért, a Chelsea pedig egy döntetlennel biztosan követi. De akár ki is kaphat, ha a Zenit nem veri meg Malmőben a csoport leggyengébb csapatát.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló. Keddi mérkőzések:

E csoport: Dinamo Kijev–Bayern München 18.45, FC Barcelona–SL Benfica 21.00 (M4 Sport). Az állás: 1. Bayern München 12 pont, 2. FC Barcelona 6, 3. SL Benfica 4, 4. Dinamo Kijev 1.

F csoport: Villarreal–Manchester United 18.45 (Sport 1), Young Boys–Atalanta 21.00 (Sport 2). Az állás: 1. Manchester United 7 pont, 2. Villarreal 7, 3. Atalanta 5, 4. Young Boys 3.

G csoport: Lille OSC–Salzburg 21.00, Sevilla–VfL Wolfsburg 21.00. Az állás: 1. Salzburg 7 pont, 2. Lille 5, 3. Wolfsburg 5, 4. Sevilla 3.

H csoport: Malmö–Zenit 21.00, Chelsea–Juventus 21.00 (Sport1). Az állás: 1. Juventus 12 pont, 2. Chelsea 9, 3. Zenit 3, 4. Malmö 0

