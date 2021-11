Világkupa: csak a magyarországi állomáson lesznek nézők

A rövid pályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának négy állomása közül kizárólag a debreceni szervezők vállalták, hogy nézők előtt rendezik meg a versenyt.

"A jegyértékesítés 50 százalékos szinten van, ami ismerve a debreceni szokásokat, kifejezetten jónak mondható.

A koronavírusjárvány miatt szigorú beléptetés lesz, de így is különleges hangulatú verseny várható,

mert a másik három helyszínen zárt kapus volt, illetve lesz a verseny" – jelentette ki a csütörtöktől vasárnapig tartó olimpiai kvalifikációs viadalt felvezető sajtótájékoztatón Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke.

A politikus-sportvezető hozzátette, a magyar versenyzőknek szükségük is lesz a biztatásra, hogy minél sikeresebben szerepeljenek a pekingi kvótákért zajló küzdelemben. Megfogalmazása szerint a férfiak kifejezetten jól állnak, a maximális három egyéni indulási jog megszerzése valószínűsíthető és az olimpiai bajnok váltó is vezeti a rangsort az eddigi két ázsiai állomás után. Úgy vélte, a nőknél van esély a harmadik egyéni kvóta kivívására is és jó eredmény esetén a staféta is előreléphet egyet a kilencedik helyről, ami már kvótás pozíciót jelentene.

"Debrecen már több mint 40 világesemény házigazdája volt, ebben a sportágban pedig már harmadszor ad otthont kiemelt versenynek, ami azt bizonyítja, hogy a hajdúsági városra lehet számítani – fogalmazott Széles Diána alpolgármester. – Méltó a város, hogy bármilyen sporteseményt megrendezzen."

A városvezető arról is beszélt, hogy 2,5 milliárd forintot költöttek a Főnix Aréna korszerűsítésére, hogy "méltó pompájában tudja fogadni" a rövid pályás gyorskorcsolyázókat.

"Közel 4400 vendégéjszakát töltenek a gyorskorisok a városban, ez nagyon fontos koronavírus-járvány idején, mert ez biztos pontot jelent a turisztikai szolgáltatóknak" – mondta Széles Diána.

A jövő évi, pekingi olimpiára

nyolc-nyolc férfi és női váltó jut ki.

Az egyéni számokat illetően 500 és 1000 méteren 32,

1500 méteren pedig 36 fős lesz a mezőny,

amely úgy alakul ki, hogy minden versenyző három legjobb eredménye számít a kvalifikációs pontversenybe.

Újdonság lesz, hogy az eddig csak vk-viadalokon szereplő, a magyaroknak két vk-aranyérmet hozó vegyes váltó bemutatkozik az olimpia műsorán. Az indulási jog kivívásához nem elég a legjobb 12 között zárni a számban, az is kell, hogy az adott ország mindkét nemnél legalább két egyéni kvótát szerezzen.

Peking és Nagoja után a harmadik állomásnak Debrecen ad otthont csütörtöktől vasárnapig, majd egy héttel később a hollandiai Dordrechtben zárul a vk-sorozat. Az első két napon a selejtezőket rendezik, az éremcsatákra a hétvégén kerül sor.

