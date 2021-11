F1-szakíró: kard ki kard, most már senki nem játszhat biztonsági játékot

Vámosi Péter kifejezetten érdekesnek tartja, hogy az utolsó utáni pillanatban beugróként a katari Losail International Circuit lesz a következő versenyhétvége helyszíne, már régóta hiányolta a versenynaptárból.

„Nem járja, hogy hogy a környékbeli összes olajországnak van vagy volt Forma–1-es versenye, de pont az egyik leggazdagabb állam kimaradt” – jegyezte meg félig humorosan. A főváros, Doha közelében található pálya eddig – elsősorban – MotoGP-versenyeknek adott otthont, négy keréken ritkábban tartottak futamot a pályán.

A Racingline.hu főszerkesztője feszülten várja, hogy mi lesz a két nagycsapat, a Red Bull és a Mercedes aktuális erősorrendje, hiszen pályáról pályára változik. Igaz, utóbbi nagyon ijesztő tempót mutatott múlt hét végén Brazíliában. Az F1-szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a pályát 2004-ben építették ugyan, a kialakítása inkább klasszikusnak tűnik, de a csapatok tesztelni sem igazán tudják a katari aszfaltot, ahogy a soron következő szaúd-arábiai utcai pályát sem.

Vámosi Péter arra is emlékeztetett, hogy Brazíliában volt egy sprintfutam is, ahol Lewis Hamilton, aki a mezőny végéről küzdötte föl magát, biztos, hogy nem takarékoskodhatott semmin, így az utolsó versenyek egyikén benne van az, hogy ha nem is az egész motort, de megint egy részét cserélni kell majd, és kérdés, hogy ez mennyire veti majd vissza a Mercedes pilótáját. Ugyanakkor most már senki sem játszhat biztonsági játékot, és ki kell tenni az asztalra mindként csapatnak azt, amije van, és „kard ki kard”.

