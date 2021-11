Peter Stöger: nem mi vagyunk az esélyesek

Országának futballóriása mind a két zöld-fehér gárda, együtt nyolcvanhárom bajnoki címet számlálnak. Mind a két csapat a hatvanas években érte el legnagyobb nemzetközi sikerét, 1965-ben a Ferencváros VVK-győztes lett, 1967-ben a Celtic, első brit csapatként, elhódította a BEK-trófeát. A skótok egyébként 115 (!) évvel ezelőtt jártak először Magyarországon, akkor az FTC nem volt az ellenfelek között, de a nap futballprogramjában szerepelt a Fradi is, az egyik előmeccset játszva. (Akkor a Celtic több vezető magyar klubbal is játszott, sőt az igazi látványosságot az jelentette, hogy a Southamptonnal is megmérkőzött Budapesten.)

Mindez a múlt, a jelen pedig az Európa-liga. Három forduló után a skótok állnak jobban, miután 2–0-ra győztek a Celtic Parkban a két csapat legutóbbi találkozóján. A Ferencváros számára a reális cél a harmadik helyért való küzdelem a hátralévő három találkozón, ehhez pedig nagyon kellene a skótok ellen egy győzelem.

Peter Stöger Botka Endrére is számíthat, így erősödik a védelem, de a kulcskérdés az lesz, hogy a csatárok mire mennek a nem kifejezetten technikás, de erőteljes Celtic-védőkkel. Az osztrák edző szerint nagyon fontos faktor lehet a közönség biztatása, saját szurkolói előtt az utóbbi időben általában jól játszott a Fradi a nemzetközi kupameccsein.

„Agresszívnek kell lennünk, támadnunk kell – idézi a fradi.hu a vezetőedző által a szerdai tájékoztatón elmondottakat. – Tudjuk, hogy pontokat kell szereznünk ahhoz, hogy folytathassuk a nemzetközi szereplésünket. Az eddigi mérkőzéseinken jól szerepeltünk, többször is közel voltunk a pontszerzéshez. Megvan az önbizalmunk, ha tökéletesen sikerülnek a dolgaink, akkor meglehet a három pont. Voltak, amiket jól csináltunk az idegenbeli mérkőzésen, láttuk annak a meccsnek a hibáit, az a cél, hogy ezeket elkerüljük. Koncentrálnunk kell a védekezésre, mert a Celtic nagyon erős támadásban, ezért erős védelemre van szükségünk, tudjuk, hogy a szurkolók támogatása milyen sokat fog jelenteni.

Skóciában nem helyeztünk elég nyomást az ellenfélre, többször megbeszéltük, hogy el kell kerülni, hogy az ellenfél könnyű helyzeteket alakítson ki.

Volt pár jól felépített kontratámadásunk, de támadásban jobb döntéseket kell hoznunk. Azt várják tőlünk, hogy minden meccset megnyerjünk, ehhez pedig fontos a játékosok önbizalma. Meglátjuk, mi történik egy olyan ellenfél ellen, mint a Celtic. Nem mi vagyunk az esélyesek, de a szurkolók támogatásával összejöhet a pontszerzés.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd