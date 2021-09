Sártengerben úszik a kajak-kenu-vb helyszíne

Ötvenhat ország közel 700 versenyzője - köztük 42 magyar - küzd a csütörtökön kezdődő és vasárnapig tartó koppenhágai gyorsasági és para kajak-kenu világbajnokságon, amelyen egyelőre igencsak mostohák a körülmények.

A regattának otthont adó Bagsvaerd-tó festői szépségű, s a dán válogatott fő felkészülési bázisa, ezzel együtt sokszor szeles - ezt tapasztalhatták a versenyzők a szerdai edzésnapon is -, az infrastruktúrája pedig nagyon messze van attól, mint amit például Szegeden, a Maty-éren tapasztalhatnak az odaérkezők.

Bár a szél a nyitónap reggelére jelentősen mérséklődött, éjjel kiadós eső áztatta a dán fővárost, s ennek következtében a versenyhelyszín környéke is sárban úszik, a parton gyalogosan közlekedve elkel a gumicsizma.

A szervezésre és a körülményekre Hüttner Csaba szövetségi kapitány is panaszkodott: már a csapat érkezésekor sem volt minden rendben, késett a transzfer, ráadásul nem is abba a szállodába vitték őket, ahova kellett volna, s a pályától viszonylag messze, 50 percnyire laknak. Szóvá tette azt is, hogy a parton nincs zuhanyzási lehetőség, az ebédlőben pedig nem lehet leülni, a megkapott ételt a szabadban - a földön, egy fatörzsön vagy nagyobb köveken elhelyezkedve, illetve állva - kell elfogyasztaniuk a résztvevőknek.

Utóbbi intézkedés még a koronavírus-járvány következménye, noha Dániában egy hete feloldottak minden korlátozást, így a szájmaszk viseletét, a biztonsági távolságtartást, a gyülekezési korlátozást és védettségi igazolvány használatát. A világbajnokság területén ezzel együtt - tekintettel a sok külföldi jelenlétére - zárt térben továbbra is kötelező a maszk és a kézfertőtlenítés, s ügyelni kell a távolságtartásra is.

