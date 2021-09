Bob Marley-ra emlékezett az Ajax, az UEFA betiltotta

Kötelező győzelmet ért el az Ajax a hétvégén a PEC Zwolle ellen, 2-0-ra verte az utolsó helyen álló ellenfelét. Az amszterdamiak a harmadik számú mezükben léptek pályára, ezt a fekete alapú, az ujjain a rasztafari színekkel díszített mezt idegenben használják, és három kis madárkával (Three Little Birds) is ellátták, így emlékeztek a reggae királyára, Bob Marley-ra.

Ezt a dresszt azonban a Bajnokok Ligájában nem viselhetik a holland klub játékosai, mert az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) meglátása szerint ez más szimbólum, mint a klublogó, vagy a mezen lévő szponzori feliratok, márpedig egyéb jellegű motívumok nem engedélyezettek a dresszen – közölte az Ajax.

The 'Three Little Birds' in the neck were not visible during last night's game as UEFA told Ajax that they see it as a different kind of expression than the club badge, shirt sponsor & sleeve sponsor and that it has to be removed.



