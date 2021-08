Az Európa-bajnokságra, mint emlékezetes, a londoni Kékek adták a legtöbb játékost a különböző keretekbe, az Olaszország–Anglia döntőben hárman (Émerson, Jorginho, Mason Mount) is játszottak, az pedig már az elődöntő előtt biztossá vált, hogy akár a két későbbi finalista, akár a spanyol vagy a dán válogatott nyeri meg a tornát, lesz a Chelsea-nek új Európa-bajnoka. (César Azpilicueta és Andreas Christensen miatt.)

A fentiek alapján elképzelhető, hogy a nagyjából egy hónapja véget ért torna után – belekalkulálva a jól megérdemelt szabadságokat is – nem volt hosszú a Kékek felkészülése az új idényre. Ám ma este már három, angol klub elleni felkészülési mérkőzésen túlesve tétmérkőzést játszik a Chelsea, mégpedig az UEFA Szuperkupáért, az északírek első számú stadionjában.

Thomas Tuchel dicsérte az ellenfél edzőjét, Unai Emeryt és a Villarrealt a keddi sajtótájékoztatón, s aláhúzta, hogy fontos nekik ez a mérkőzés, nagyszerűnek tartaná a szezont rögtön egy nemzetközi kupagyőzelemmel kezdeni.

A harmadik számú kapusnak érkező Marcus Bettinellin kívül a Chelsea még nem igazolt új játékost a nyáron, de ez már csak órák kérdése.

Romelu Lukaku egyelőre Monacóban várja, hogy a Chelsea és az Internazionale képviselői végezzenek a papírmunkákkal. A BL-győztes nem tudta benevezni még az esti meccskeretbe, de nagyon bízik abban, hogy a Premier League első fordulójában, szombaton, a Crystal Palace ellen már játszhat a régi-új klubjában. A belga ugyanis visszatérő, az Anderlechtből hajdanán a Stamford Bridge-re igazolva kezdte meg külföldi karrierjét.

A Villarreal, mint ismert, Budapesten is járt július végén, igaz, nem a legerősebb csapatával, hiszen sokan elkapták a koronavírus-fertőzést. A benevezett meccskeretből úgy tűnik, az ászok, beleértve az Európa-bajnokságon is szerepelt Gerard Morenót és Raúl Albiolt, szinte mind hadra foghatók. Elutazott a csapattal Pau Torres is, aki hónapok óta alig tartott pihenőt, az Európa-liga megnyerése után részt vett az Európa-bajnokságon, utána elutazott a tokiói olimpiára, majd az ezüstéremmel zárt döntő után négy nappal már Belfastban játszik majd, immár ismét a Villarreal mezében.

