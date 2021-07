Távolságtartás lesz az olimpiai megnyitón is

"A bevonuláson részt vevő versenyzőknek a stadionon kívül két-, belül pedig egyméteres távolságot kell tartaniuk egymástól, és végig maszkot kell viselniük" - jelentette ki Vékássy Bálint, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára, aki kifejtette, nem tudja megmondani, hány magyar vesz részt az ünnepségen, mert a sportolók maguk dönthetik el, hogy ilyen körülmények között jelen kívánnak-e lenni az eseményen.

A sportvezető elárulta, kísérőként is mindössze hatan vonulhatnak a sportolókkal, ebből Dósa Viktória csapatvezető lesz az egyik, a másik ötöt pedig a tervek szerint kisorsolják majd a jelentkezők között. Vékássy arról is beszélt, hogy a zárt kapus eseményen a lelátón is csak nagyon korlátozott számban foglalhatnak helyet a meghívottak, ugyanis a nemzeti olimpiai bizottságok képviseletében csupán az elnök és a főtitkár vehet részt, rajtuk kívül pedig a helyszínre utazó vezető politikusok lehetnek jelen.

A 2019 decemberében átadott, 68 ezer férőhelyes Olimpiai Stadionban már javában készülnek a nyolc nap múlva esedékes ünnepségre. A létesítmény környékét már teljesen elzárták az autós forgalomtól, de a szomszédságában lévő Japán Olimpiai Múzeumnál sok gyalogos fotózkodik az olimpia legfőbb jelképével, az ötkarikával, vagy éppen a szigetországban megrendezett korábbi három játékok - az 1964-es tokiói nyári, valamint az 1972-es szapporói és az 1998-as naganói téli olimpia - kicsinyített jelképeivel.

Az viszont továbbra is talány, hogy a mostani eseményen hol fog állni és milyen lesz a kandeláber, amelyben az olimpiai láng lobog majd 16 napon át, ugyanis azt nem látni a lelátóról. Az azonban látszik, hogy az Olimpiai Stadion küzdőtere teljesen le van takarva, illetve áll az az emelvény is, amelyen a zászlórúdra felhúzzák majd az olimpiai lobogót, és amelyen vélhetően elhangzik a szervezőbizottság elnökének, vagy éppen Thomas Bachnak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elsőszámú vezetőjének a beszéde.

Nyitókép: MTI/AP/Szaszahara Kodzsi