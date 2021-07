Rendhagyó időpontban és időben rendezik a hétvégén a Vivicittá futófesztivált

Kocsis Árpád, a szervező BSI ügyvezető-versenyigazgatója elmondta: bár az előző öt versenyen átlagban 29 ezer volt a nevezők száma, idén hiányozni fognak a – a nyár miatt – az iskolások és –a turizmus befagyása miatt – a külföldről érkezők, így a résztvevők 99,9 százaléka magyar lesz, a hangulat viszont, a remények szerint, mit sem változik.

Most először rendezik azonban nyáron a megmérettetést.

"Eddig áprilisban futottunk, de mivel pünkösdkor kiderült, hogy lehet eseményt rendezni védettségi igazolvánnyal, úgy döntöttünk, hogy bizony ezt megcsináljuk; 35 éve volt az első, ezt a hagyomány nem szeretnénk megszakítani" – mondta az InfoRádióban Kocsis Árpád.

A futófesztivál szombaton 9 órakor a 7 kilométeres Telekom Midicittával indul a Margitszigeten, a Schulek Frigyes sétányról.

Vasárnap 8 órakor lesz a rajtja a félmaratonnak és a váltóknak, míg

a 10 kilométeres Telekom Vivicittá pontban délben veszi kezdetét.

"Vannak nehézségeink, hiszen a Lánchíd nem használható ebben az évben, és a pesti rakpart sem, de a budai oldalon megoldjuk a félmaratont is, és átfutunk az alagúton, ami kedvenc helye minden futónak" – emelte ki a versenyigazgató.

A nagy meleg miatt arra hívják fel a futók figyelmét, hogy nem most kell egyéni csúcsot futni, hanem végig kell élvezni a táv minden lépését. Emellett nem árt a sapka, a hosszú ujjú póló, a napvédő krém, és ügyelni kell a folyadékháztartásra – már előző nap is.

"Ha netán mégis valaki úgy érzi, hogy akkor álljon meg, üljön le, ott az orvosi segítség is, minden futónak segítenek – ha valaki úgy érzi, pihenje ki magát vagy akár adja fel a versenyt. Most ilyen meleg az idő, de bízunk benne, hogy majd jövőre március 29-én ideális idő lesz, amikor mindenki a legjobbját futhatja, akkor valószínűleg az időjárás is tökéletes lesz" – mondta Kocsis Árpád.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt