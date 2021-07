„Én nagyon örülök, hogy végül is megrendezik az olimpiát, és ott lehetünk. Tény, hogy a mostani nem az a hagyományos olimpia lesz, amiért én amúgy nagyon izgatott lennék – a hangulat, a nézők, az ünneplés idén elmarad. Viszont ettől függetlenül sokkal jobb, hogy lesz olimpia, mintha nem lenne” – mondta a DIGI Sport híradójának, a Sport 24-nek Hosszú Katinka közvetlenül az indulás előtt.

A világbajnok Bernek Péter már apukakánt indul Tokióba, és úgy érzi, a legjobb tudása szerint készült fel az olimpiára. Párjától, az egykori úszó Mutina Ágnestől pedig útravalót is kapott. „A pici azért még nem sejti, hogy mi lesz, a párom pedig csak annyit mondott, hogy élvezzem az egészet, már amennyire lehet a szigorú szabályok miatt. De én így megyek ki most.”

A helyzet valóban nem egyszerű, pláne, hogy két héttel az ötkarikás játékok előtt Tokióban rendkívüli állapotot hirdettek. Sportolóink igyekeznek a nehezebb körülményekhez is alkalmazkodni. „Alapvetően nagyon szigorú Covid-szabályok szerint fogjuk élni a kis életünket a faluban, teljesen el leszünk különítve. Így ebből a szempontból nem kell aggódnunk” – vélekedett Hosszú Katinka.

Az úszóversenyek július 24-én kezdődnek majd, addig pedig az akklimatizálódás, és az utazás fáradalmainak a kiheverése a legfontosabb. „Lesz egy 24 órás út, mire kiérünk Tokió előtt még Kórijamába, ahová edzőtáborba megyünk. Itt tesztelni fognak minket, aztán a szobában kell maradni, nem is hagyhatjuk el a hotelt, csak amikor edzésre megyünk. A szervezők jelezték, hogy az uszodától 20 méterre van a konditerem, de még oda is busszal fognak minket elvinni. A japánok nagyon komolyan veszik a korlátozásokat, és mindent be is fognak tartatni” – tette hozzá a világbajnoki bronzérmes Bohus Richárd.

Bernek Péter pedig arra is figyelt, hogy ha boltba esetleg nem tud menni, egy kis édesség azért legyen nála. „Igazából csak csokit viszek, hiszen ha nem mehetünk boltba, akkor az nagyon hiányozna nekem. Szeretek nassolni, szerencsére a súlyomba belefér, úgyhogy csak ennyit viszek” – árulta el a rövid pályás világ- és Európa-bajnok, ifjúsági olimpiai bajnok magyar úszó.

Hosszú Katinka a tervek szerint 200 háton, 200 pillangón, illetve 200 és 400 vegyesen indul Tokióban – öt éve, Rióban a két vegyesszámban és 100 háton arany-, 200 háton ezüstérmet nyert. Bernek Péter 400 vegyesen, Bohus Richárd pedig 100 háton lesz érdekelt a játékokon.

