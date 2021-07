Märcz Tamás elárulta, mi alapján választotta ki az olimpiai keret tagjait

Kedden már kihirdette a tokiói olimpiára utazó 12+1 fős keretét Märcz Tamás, az Európa-bajnok férfi válogatott szövetségi kapitánya. A felkészülést még 19-en kezdték el, de a járványhelyzet miatt a szokásosnál már korábban le kellett szűkítenie az utazó létszámra a játékoskeretet.

"Mindig vannak, akik egy picit érzik azt, hogy közel vannak az utazó csapathoz, talán mások pedig érzik, hogy a felkészülés alatt nem kerülnek annyira közel ahhoz, hogy a végén végső keretbe is bekerüljenek. Természetesen inkább azokat sokkolja, akik legutóbb benne voltak az utazó csapatban vagy éppen hajszál híján nem kerültek be. Leveszi viszont a terhet meg a feszültséget azokról, akik bekerülnek. Ilyenkor picit érződik, hogy leül az egész, egy-két nap, mire újra mindenki magára talál" – mondta a kerethirdetésről az InfoRádióban Märcz Tamás, aki jelölt csapatot olimpia előtt, de vb-n és Eb-n már többször is vezette a magyar együttest.

A kapitány szerint az izgalom mindig ugyanolyan a játékosokban, amikor felsorolja a neveket, még akkor sincs nagyon nagy különbség, ha az olimpia kiemelt fontosságú a sportesemények közül, főleg vízilabdában.

Most a speciális helyzet miatt a kerethirdetés után együtt maradt a csapat, noha a szakvezető szerint ilyenkor néha célszerűbb elengedni kicsit a játékosokat, de ezúttal még komoly munka vár a magyar pólósokra: most jön a hazai BENU-kupa, utána pedig két budapesti felkészülési hét, aztán utazás Japánba.

A szövetségi kapitány egyesével nem kívánta elemezni, hogy melyik játékos kiválasztása mellett milyen érvek szóltak, de a válogatási szempontjait elárulta. Az egyik fontos szempont az év közben és az elmúlt időszakban mutatott klubteljesítmény, valamint a játékos válogatottban meglévő súlya volt, a másik pedig az elmúlt három-négy hétben látott hozzáállás és teljesítmény, "de ez nem nagyon segített, mert mindenkitől nagyon kimagasló volt, nagyon egyenrangú volt a 19 játékos" – tette hozzá.

"A horvátországi felkészülés alatt voltak hivatalos, illetve edzőmérkőzések is, ott láthattam szerkezetében leginkább, hogyan lehet a legerősebb ez a csapat majd a jövőben.

Ami a nehézsége volt, hogy nem lehetett minden játékost úgy használni, hogy szerettem volna, mert voltak kisebb-nagyobb sérülések,

volt olyan játékos, aki nem tudott emiatt úgy versenybe szállni, ahogy szerettem volna" – mondta a harmadik szempontról Märcz Tamás.

Emellett kiemelt egy, a mostani járványhelyzet által megteremtett szempontot is, ugyanis korán kellett keretet hirdetnie, és a kiválasztásnak arra is tekintettel kellett lennie, hogy ha bármi történik a keret valamelyik tagjával akár az itthoni felkészülés során, akár az olimpia helyszínén, akkor a keret tagjai mindenre tudjanak választ adni, tudjon olyan játékosokat áthelyezni egyik pozícióból a másikba, amivel közel ugyanolyan erős marad a magyar válogatott kerete.

