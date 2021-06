Märcz Tamás: van némi izgalom azok között, akik nem érzik biztosnak a tokiói helyüket

Szerdától Horvátországban edzőtáborozik a magyar férfi vízilabda-válogatott és fontos eddzőmérkőzései is lesznek.

Közvetlenül az utazás előtt Märcz Tamás az InfoRádióban elmondta, itthon már negyedik hete van együtt a keret jó része, két hete dolgozhatnak teljes létszámmal, miután a Ferencváros vízilabdázói is csatlakoztak.

"Szépen, lassan rázódik össze a csapat, napról napra látok előrelépést taktikai szinten és fizikai állapotot tekintve. Természetesen messze nincs kész a csapat, de van is időnk még. A mostani edzőtábor megfelelő alkalom arra, hogy próbára tegyük magunkat jó csapat, a horvátok ellen, megfelelő körülmények között, kicsit kiszakadva a budapesti környezetből."

Az olimpia előtt sorra kerülő BENU Kupa táján - július elején - lesz végleges olimpiai kerethirdetés, de Märcz Tamás úgy látja helyesnek, ha

a szűkítés után is maradnak még plusz játékosok a csapattal, akik segítik a felkészülést.

A valódi csapattá formálódás viszont valóban csak a szűk keret kihirdetése után történik meg a kapitány szerint.

Némi feszültséget is érzékel még azok esetében, akik bizonytalanok abban, hogy olimpiai kerettagok lesznek-e, de azt gondolja, "megfelelő versenyhelyzet van, több poszton is látható sportszerű, abszolút fair verseny a csapatba kerülésért, de igyekszünk levenni a stresszt a játékosokról, azt gondolom, nem is túlzott ez" - fogalmazott a szövetségi kapitány.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás