Feltöltődve és felruházva állt munkába a női kézilabda-válogatott

Márton Gréta az InfoRádiónak arról beszélt, hogy felemelő érzés felvenni az elegáns formaruhát, de ugyanúgy tetszenek neki a sportos darabok is.

A keret többsége három hét pihenőt kapott, a szélső a családjával, a barátaival töltötte ezt az időszakot, olyanokkal is tudott találkozni, akiket régen látott, vagy most sokáig nem fog, és úgy érzi, feltöltődve kezdheti meg az edzőtábort.

„Volt egy kis mozgás is. Azt mondta Elek Gábor, hogy használjuk ki ezt a három hetet, mert utána jövő nyárig nincs leállás. Kaptunk edzésprogramot, de tudtunk pihenni is” – mondta. Magyar Kézilabda Szövetség

A válogatott hétfőtől Balatonbogláron gyakorol, majd 28-ától Székelyudvarhelyen folytatja a munkát, július 4-től pedig Siófokon dolgozik tovább. Elek Gábor szövetségi kapitány együttese július 6-án Montenegró, július 9-én és 12-én pedig Brazília ellen játszik felkészülési mérkőzést. A csapat július 16-án utazik Tokióba, ahol Norvégiával találkozik edzőmeccsen. Az első olimpiai csoportmérkőzésre július 25-én kerül sor Franciaország ellen.

A játékos próbálja azt is feldolgozni, hogy ez a felkészülés és az olimpiai utazás a korlátozások miatt némileg más lesz. A csapatnak profi szakemberek is segítenek ebben, de egymást is erősítik, támogatják majd.

„Mindig is jó volt a hangulat, tudunk majd egymásnak segíteni, és ez fontos eleme lesz annak, hogy ne veszítsük el a fókuszt.”

Márton Gréta szerint a felkészülés elején még nem kerülnek szóba az olimpiai ellenfelek.

„Most még magunkra kell koncentrálnunk, a saját játékunkat kell tökéletesíteni, aztán amikor ott tartunk, akkor majd készülünk az ellenfelekből is, és a legjobbunkat fogjuk nyújtani.” A magyar női válogatott bő olimpiai kerete:

kapusok: Bíró Blanka (Ferencváros), Janurik Kinga (Ferencváros), Szikora Melinda (Siófok)



jobbszélsők: Kovács Anett (Ferencváros), Lukács Viktória (Győr)



jobbátlövők: Kiss Nikoletta (Siófok), Klujber Katrin (Ferencváros), Tomori Zsuzsanna (Siófok)



irányítók: Kovacsics Anikó (Ferencváros), Szucsánszki Zita (Ferencváros), Vámos Petra (Debrecen)



beállók: Bordás Réka (Debrecen), Helembai Fanny (Vác), Kisfaludy Anett (Ferencváros), Tóvizi Petra (Debrecen)



balátlövők: Háfra Noémi (Ferencváros), Szöllősi-Zácsik Szandra (MTK)



balszélsők: Márton Gréta (Ferencváros), Schatzl Nadine (Ferencváros)

