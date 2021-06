Vízilabda: óriási a mozgás a játékospiacon itthon és külföldön is

Jelentős változásokkal vág neki a Ferencváros férfi vízilabdacsapata az új szezonnak. Varga Zsolt vezetőedző együtteséből heten távoznak, és hat új játékos érkezik a keretbe.

"Nagyon nehéz és nagyon sok negatív kalanddal teletűzdelt szezon zártunk, ennyi sérülés, ennyi betegség az elmúlt 5-6 évben nem volt összesen. A csapatot újra és újra kellett építeni, minden nehézségünk ellenére nagyon büszke vagyok a csapatra, a játékosaimra, mert ki tudtunk jönni az OSC elleni párharcok kudarcélményéből, és tíz negyedet fantasztikus módon játszottunk le a BL-végjátékában, az utolsó két negyedre sajnos elfogytunk, elfáradtunk. Összességében maximálisan pozitívnak értékelem az évet, nyilván a bajnokságban az kudarcnak éltem meg a kiesést" – mondta Varga Zsolt.

A BL-ben második, a bajnokság harmadik csapat keretében jelentős átalakulás lesz. Elhagyja a csapatot Gárdonyi András, Sedlmayer Tamás, Mezei Tamás (utóbbi kettő a Vasahoz szerződik) és Zalánki Gergő (a hírek szerint a BL-győztes Pro Reccónál folytatja), valamint a három légiós, a görög Ioannis Fountoulis (hazatér az Olimpiakoszhoz), a szerb Nikola Jaksic (a megerősödő Novi Beogradhoz tart) és a kanadai Nicolas Constantin-Bicari.



Az érkezők: az orosz Daniil Merkulov (a Jugból), az olasz balkezes Luca Damonte (Palermo) és a szerb Nemanja Ubovic (Sabadell) alkotja az új légióscsapatot, míg itthonról a BVSC-től érkezik a kapus, Szakonyi Dániel, az UVSE védőjátékosa, Molnár Erik, valamint a centerposzton bevethető, eddig a KSI-ben pólózó Gábor Lőrinc.

"Időszakok és korszakok lezárulnak csapatok életében, és nagyon kevés csapat tud évről évre 6-7 világklasszist igazolni. Alapvetően építkezni is kell, mert ahhoz, hogy új lendületet, új erőt és új motivációt kapjon egy csapat, kellenek új és fiatal játékosok, akiket nyilván fel kell építeni, össze kell rakni" – mondta az FTC vezetőedzője az InfoRádióban. Mint kiemelte, most az az elsődleges cél, hogy felneveljék a fiatal játékosokat, de közben az is elvárás, hogy ismét egy homogén, jó csapat alakuljon ki, amelyben mindenki megtalálja a szerepét, a játékát.

Vasas: maradnak a légiósok, válogatottak érkeznek

Tovább erősödik a Vasas, egyrészt megtartja három légiósát, a montenegrói Drasko Brguljant és a két szerb olimpiai bajnokot, Branislav Mitrovicot and Sava Randjelovicot. A magyar játékosok közül további egy évre aláírt Szatmári Kristóf és Korom Dániel, míg Bátori Bencének, Bedő Krisztiánnak és Vadovics Viktornak élő megállapodása van.

Hozzájuk csatlakozik az FTC-ből érkező két válogatott pólós, Mezei Tamás és Sedlmayer Tamás, valamint Zerinváry Lóránd Pécsről, Simon Roland a Honvédból és Mizsei Márton Miskolcról. Sajtóhírek szerint érkezik Erdélyi Balázs is az OSC-től.

Az aktív játékkal felhagyó, ős-vasasos Takács Bálint mellett távozik Bóbis Botond, Csoma Kristóf, Korbács Gábor, Pardi Bende, Sélley-Rauscher Domonkos és Simon Henrik.

Szolnok: egyelőre inkább távozók vannak

A magyar bajnok Szolnoki Dózsa egyelőre három szerb játékosa távozását jelentette be, Dusko Pijetlovic és Radomir Drasovic hazatér Belgrádba, míg Filip Filipovic a görög Olympiakoszhoz igazol. A magyar mezőnyjátékosok maradnak a csapatban, és érkezik a centerposztra a holland Bilal Gbadamassi, valamint Pető Attila a KSI-ből.

OSC: csak magyarokkal

A bajnoki és Eurokupa-ezüstérmes OSC-Újbuda már bemutatta két új szerzeményét: Vigvári Vince és Aranyi Máté személyében a jövő meghatározó vízilabdázóit szerződtette. A klub továbbra is csak magyar pólósokat alkalmaz, a két új játékos az UVSE-től érkezik. Nem az OSC-ben folytatja a válogatott Erdélyi Balázs, míg Tóth Kristófnak betegsége miatt abba kellett hagynia a sportolást. Az OSC a kapus Varga Salamon felnőttcsapatba kerülését is bejelentette, ő az utánpótlásból csatlakozik a „nagyokhoz".

Nagy a mozgás külföldön is

Nagyon megerősödik a görög Olympiakosz, amely már bejelentette Filip Filipovic, Andro Buslje és Djuro Radovic leigazolását, de összeállhat egy új világválogatott, mert Fountoulis is minden bizonnyal hazatér a Ferencvárostól, és a Pro Recco kapusa, a horvát Marko Bijac is Athénba szerződött.

Szerbiában több csapat is látványosan erősített, a BL Final 8 legjobb játékosa, Dusan Mandic a Novi Beogradhoz szerződött, ez a klub lesz a házigazdája még két éven át a nyolcas döntőnek, és ehhez méltó csapatot is épít. Szolnokról Dusko Pijetlovic és Radomir Drasovic, az FTC-ből Nikola Jaksic érkezik, de Gojko Pijetlovic, Strahinja Rasovic (Radnicki), Viktor Rasovic (Noisy-le-Sec) és Djordje Vucinic is a szerb fővárosba igazolt.

A Pro Reccónál a BL-győzelem után meglepetésre felmondott a vezetőedző, a spanyol Gabriel Hernandez, akivel elvesztette ugyan a bajnoki döntőt a Brescia ellen a csapat, de 2015 után ismét, kilencedszer elhódította a BL-trófeát – írja a total-waterpolo.com. Már biztosan távozik Bijac és Mandic mellett Niksa Dobud is.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt