Újabb magyar lesz ott a tokiói olimpián

A hazai sportági szövetség a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Sárosi hivatalosan is megkapta a kvótát, így a riói játékok után második alkalommal is részt vehet olimpián.

A nemzetközi szövetség másfél hete zárta le a kvótaszerző ranglistát, ami alapján szinte biztos volt, hogy Sárosi tokiói részvételi jogot szerzett. A világranglistán 61., az olimpiai kvótákért zajló küzdelemben pedig 31. helyen áll, és több pontszerző viadalt már nem rendeznek.

A kvalifikációs rend szerint a világranglista első 16 helyezettje - nemzetenként maximum két tollaslabdázó - kap egyesben kvótát, illetve a lista 17. helyétől nemzetenként egy-egy játékossal és a japán indulóval töltik fel 38-asra a mezőnyt. A nemzetközi szövetség ezen felül három szabadkártyát oszthat ki úgy, hogy mind az öt kontinensről legyen tollaslabdázó az olimpiai indulók között.

Ugyancsak jó eséllyel pályázik a részvételre Krausz Gergely, aki 91. a világranglistán, az olimpiai sorrendben pedig a 38. pozíciót foglalja el. A magyar szövetség a keddi Facebook-bejegyzésében jelezte, a férfiaknál még nem zárult le véglegesen a kvóták kiosztása.

Sárosival együtt eddig öt magyar tollaslabdázó szerepelt az ötkarikás játékokon: 1992-ben, Barcelonában egyesben Dakó Andrea, Fórián Csilla és Harsági Andrea, míg párosban a Dakó-Fórián kettős indult. Négy évvel később, Atlantában Ódor Andrea képviselte a magyar színeket. Magyar férfi tollaslabdázó még nem szerepelt olimpián