Új szerepet kapott Szász-Kovács Emese

A klub tájékoztatása szerint a riói játékok női párbajtőrbajnoka Markovits László elnök felkérésére vállalt sportvezetői szerepet, s új posztján a tavaly ősszel kinevezett Szilágyi Áronnal irányítja közösen a szakosztály munkáját.

"Ugyan a vívópályafutásom kapcsán még nem hoztam végső döntést, de az mindenképpen időszerű volt, hogy gondolkodjak a távolabbi jövőmön is. E tekintetben tökéletes lehetőség számomra, hogy elkezdjem a szakosztályunk munkáját segíteni" - idézte a Vasas közleménye Szász-Kovácsot, aki a tokiói játékokra nem jutott ki. -

"Én ezt bármilyen pozícióban szívesen tettem volna, de az külön megtisztelő, hogy a klubelnökünk felkérése után Áron azt javasolta, legyek mellette társelnök."

Markovits László hangsúlyozta, fontos feladat, hogy sportvezetői utánpótlást neveljenek a Vasason belül.

"Az pedig a hab a tortán, hogy egy újabb olimpiai bajnokunk kapcsolódik be ebbe a programba. Áronhoz hasonlóan Emese is régóta tagja a Vasas családnak, igazi példakép, akiben megvan a kellő alázat ahhoz, hogy a másik oldalon is kipróbálja magát, és megízlelje a sportvezetői feladatokat, segítve ezzel a szakosztály és a sportolók fejlődését" - emelte ki Markovits.

Nyitókép: MTI/Marjai János