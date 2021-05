Milák Kristóf: akkor lennék elégedett, ha ez két olimpiai aranyérem lenne

Megkönnyebbülve érzem magamat, mert most kicsit pihenhettek, a három hét edzőtábor és egy hét kőkemény versenyzés azért rám is hatással van, én is fáradt vagyok, és nem csak a verseny miatt – mondta az InfoRádióban Milák Kristóf, a Honvéd világ- és Európa-bajnok úszója. Annak is örül, hogy a következő napokban "kicsi átmosó úszásokkal" pihenhet, de a hét második felében már ugyanúgy edz majd, mint eddig.

Az is elárulta, hogy ha rá kellene vágni a választ arra, hogy elégedett-e a budapesti teljesítményével, akkor "nem" lenne a válasz.

"Igazából elégedett lehetek, kielégítő úszás, kielégítő versenyzés volt, ha olimpián lenne ez a két aranyérem, akkor nagyon elégedett lennék"

– mondta.

Milák most először próbálkozott azzal, hogy minél több számban próbára tegye magát egy világversenyen, és úgy véli, sikeres volt a teszt, mert olyan számokban is elindult, amelyekben eddig még nem mérettette meg magát a nemzetközi mezőnyben. "Nagyon érdekes verseny volt, nagyon sok olyan érdekes momentumot láthattunk most az Európa-bajnokságon, ami figyelemreméltó volt" – tette hozzá.

Pihenés nélkül, "edzésből" úszott az Eb-n, és 200 pillangón így is a világ második legjobb idejét teljesítette, Milák Kristóf ezt nem is önbizalomerősítőnek értékeli, hanem inkább pozitív visszacsatolásnak arról, hogy jelenleg hol áll a felkészülésben.

"Innentől már nagyon kevés van hátra, abban az értelemben örülök neki, hogy már nagyon keveset kell készülni, mert a nagyját már beletettem. Már csak a finomhangolásról lesz szó, javítani a részleteken, amiket még elszalasztottam az úszásaimban. Innentől már csak ajándék az egész, és nagyon örülök, hogy tényleg ilyen kevés idő van hátra.

Valaki ilyenkor idegeskedik, meg, hogy »úristen, mi lesz«, engem viszont megnyugtat"

– mondta az olimpiára fókuszáló úszó. Az InfoRádiónak adott interjú végén arra a kérdésre, hogy végül mivel lenne elégedett Tokióban, azonnal rávágta: "Kettő darab éremmel."

A budapesti Eb tapasztalatairól és érdekességiről részletesen is szó lesz csütörtökön este fél nyolc után a Vegyesúszás című magazinműsorban, amelyet az InfoRádió 88,1-es budapesti frekvenciáján és itt, honlapunkon is meghallgathatnak.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás