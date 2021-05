Hansi Flick már alá is írta a szerződését

Úgy tűnik, a Bild jól értesült, és a Joachim Löwöt követő, 56 éves szakember 2024-ig, a hazai rendezésű kontinensviadalig kötelezte el magát.

A bajnok Bayern München és Flick az edző kérésére bontotta fel a szerződését az idény végén, a tréner 19 hónap alatt hét trófeát gyűjtött a klubbal.

Flick a 2014-es világbajnoki diadal során még Löw segítője volt a válogatottnál. Azt már hónapok óta tudni lehetett, hogy a jelenlegi kapitány az Eb után távozik.

A németek az ugyancsak társrendező magyarokkal, valamint a címvédő portugálokkal és a világbajnok franciákkal szerepelnek majd egy csoportban a június 11-én kezdődő Eb-n.

