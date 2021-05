Visszavonul a kétszeres BL-döntős magyar kézilabdázó

A népligeti klub honlapja emlékeztet rá, hogy Schuch 2018 májusától játszik náluk, és egyből megkapta a csapatkapitányi karszalagot. A rutinos kézilabdázó szerződése az idény végén jár le, és nem folytatja profi pályafutását.

A Bajnokok Ligájában háromszor is a legjobb védőnek megválasztott játékos a Veszprémmel érte el legnagyobb klubsikereit. A csapat védelmének oszlopos tagjaként hétszeres kupagyőztes és hatszoros bajnok lett, kétszer a regionális SEHA-ligát is megnyerte, illetve kétszer szerepelt BL-döntőben. Karrierje során megfordult még Győrben és Balatonfüreden, valamint a román a HCM Constanta gárdájánál, utóbbival kétszeres bajnok lett.

Schuch Timuzsin a válogatottban 155 alkalommal lépett pályára, 2012-ben játszott a londoni olimpián negyedik és a szerbiai Európa-bajnokságon nyolcadik helyezett nemzeti együttesben.

A népligeti klub honlapja hozzátette: utódja a hármas védő poszton Debreczeni Dávid lesz, aki ugyancsak 2018-ban érkezett a Ferencvároshoz, most pedig egyéves tatabányai kitérő után tér vissza a zöld-fehér gárdához. A Ferencváros férfi kézilabdacsapata az elmúlt években egyre markánsabb szerepet tölt be a hazai élvonalban, a most zajló idényben 20 meccsen 23 pontot szerzett és a hatodik helyen áll.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor