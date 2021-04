Székely Bulcsú: nincsenek egyeduralkodók a vízilabda utánpótlás-bajnokságaiban

Az országos utánpótlás fiú vízilabda-bajnokságok vasárnap újabb szakaszba lépnek. Székely Bulcsú, a Magyar Vízilabda Szövetség utánpótlás-bizottságának elnöke az InfoRádió Pólópercek című magazinműsorában hangsúlyozta, a koronavírus-járvány kezdetén nem volt aggodalomtól mentes a helyzet.

"Féltünk tőle, hogy sok halasztott mérkőzés lesz, esetleg le kell állítanunk a bajnokságot, de ez távolról sem volt így, szórványosak voltak a halasztások, jól is vészeltük át ezt az időszakot. Majdnem mindegyik csapatnál lehetett látni jó játékosokat, jó mérkőzéseket,

nagyon óva intek minden utánpótlásedzőt, hogy mérkőzésekre készüljön vagy mérkőzéseket elemezzen, hiszen a cél elsősorban az, hogy játékosokat neveljünk"

– ecsetelte Székely Bulcsú.

A szövetségi elvárásokat a korosztályonkénti tabellák képe vissza is igazolja; egyik klub sem tarolt, minden korosztályban más-más csapat a kiemelkedő, ugyanakkor az látható, hogy vannak "klasszikus nevelőegyesületek", amelyek hosszú évek óta "ott vannak".

"Ez azt jelzi, hogy kivétel nélkül az utánpótlásban megvan a verseny férfivonalon, nincsenek egyeduralkodók, ez a magyar vízilabdának óriási segítség" – mutatott rá.

A legnagyobb izgalmak pedig még csak ezután következnek.

"Az a szakasz jön, ahol az első négy egy külön csoportban játszik 3-3 mérkőzést egymással.

Nullázódnak a pontok, úgy, mint egy világversenyen, újra kell bizonyítani.

Az egyes csoportok 5-8. helyezettjei viszont találkoznak a kettes csoport 1-4. helyezettjeivel; pont azért lett így kitalálva, hogy aki lekerül, de év közben tud fejlődni, vagy egyszerűen csak valami olyan ok miatt került le, hogy az átlaga nem volt jó, az is lehet most még bajnok. Ez az a szakasz, amikor kiderül, melyik lesz az az első nyolc csapat, amelyik a bajnoki címért játszik a rájátszásban. Illetve lesz egy alsó rész azokból, akik a kettes csoport utolsó helyezettjei, ők pedig azért kezdenek most versenyezni, hogy a következő évben kell-e kvalifikációt játszaniuk ahhoz, hogy a felsőházban szerepeljenek. Ha eddig izgalmas volt, akkor most még inkább az lesz, minden szakmabeli így gondolja" – írta le részletesen Székely Bulcsú.

