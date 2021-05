A gyerekeknél már megvan a vízilabdabajnok: BVSC, FTC, UVSE a dobogós sorrend

A hétvégén az FTC népligeti otthonában rendezték meg az országos vízilabda-gyermekbajnokság nyolcas döntőjét. A waterpolo.hu beszámolója szerint az első napon az FTC, a BVSC és az UVSE magabiztosan nyerte meg a negyeddöntőjét, a KSI a Vasas ellen az utolsó percekben fordítva, egy góllal győzött. Az elődöntőben a BVSC 16-10-re múlta felül az UVSE-t, míg az FTC 12-10-re verte a KSI-t.

A vasárnapi bronzmeccsen az UVSE 3-1-es utolsó negyeddel, az ötgólos Keszthelyi Zétény vezérletével 12-11-gyel bizonyult jobbnak a KSI-nél, így megszerezte a harmadik helyet. A fináléban a BVSC parádézott, jó védekezett, Horváth Solt kiválóan védett, Balogh Botond pedig szórta a gólokat. A Nagy Sándor irányította csapat magabiztosan pólózott, 14-9-re nyert az FTC ellen, így megszerezte a bajnoki címet. "Ha az egész éves teljesítményt nézem, akkor is megérdemelten nyertük meg a nyolcas döntőt. Nagyon fárasztó volt ez a három nap a gyerekeknek, de a Fradinak fárasztóbb volt az útja a döntőig, és ez szerepet játszott a vasárnapi mérkőzésben. Az egész év alapján megérdemelten lettünk elsők" – mondta az InfoRádióban a bajnokcsapat edzője, Nagy Sándor.

A BVSC edzője azt is kiemelte, hogy a nyári felkészülés hosszúra nyúlt, de a pandémia után mindenki örült, hogy újra lehet edzeni, és kifizetődött a sok munka. A nyáron megnyerték az utánpótláskupát is, utána pedig a bajnoki alapszakaszt is veretlenül zárták, a középszakaszban is csak két meccset vesztettek el, a többit megnyerték, így maximálisan elégedett a tanítványaival. A magyar bajnok BVSC a trófeával. Fotó: waterpolo.hu

Nyéki Balázs, az ezüstérmes Ferencváros edzője úgy látta, reális eredmény született a BVSC elleni bajnoki döntőben. Szerinte a két legjobb csapat jutott a döntőbe, a szezonban kétszer volt jobb a BVSC, egyszer az FTC, ez alapján is megérdemelt volt az ő sikerük, és a döntőben nyújtott teljesítmény alapján mindenképp. "Felkészültebb volt fizikálisan a BVSC, valamint sajátos, agresszív stílust játszott" – mondta a korábbi kiváló pólós, és hozzátette, a Fradinál változtattak az addigi koncepción, már nem rendelnek alá mindent az eredményeknek.

"Fontos, hogy minél több pozitív élménnyel gazdagodjanak a gyerekek, de a legfontosabb a folyamatos fejlődés" – mondta Nyéki Balázs, aki úgy látja, jó úton járnak, mert az egyik legtehetségesebb korosztály a Fradiban a mostani 2006-os, van benne potenciál, de a BVSC abban előttük jár, hogy folyamatosan döntőt játszik ez a korosztály, és sokkal nagyobb rutinnal rendelkezik.

Az ezüstérmet az FTC kapta, a díjakat Székely Bulcsú, Madaras Norbert és Cseh Sándor adta át. Fotó: waterpolo.hu

A harmadik helyezett UVSE fiú vízilabdacsapatának "jó visszaigazolás az országos bajnokság hét végi nyolcas döntőjében megszerzett bronzérem, de a szakmai stábnak legalább ennyire fontos a játékosok töretlen fejlődése" – hangsúlyozta Korényi Balázs, az együttes edzője.

Az OB I-ben még aktív játékosként is szereplő szakvezető szerint a végletekig kiélezett volt a KSI ellen megnyert bronzmérkőzés, a BVSC viszont kimagaslik a korosztályban. Hozzátette, a zuglóiak által alkalmazott agresszív stílust ők is követik, mert ahhoz, hogy valaki felnőtt vízilabdás legyen, ez elengedhetetlen. "Nálunk prioritás a folyamatos fejlődés, nemcsak a szakmai, hanem a jellemfejlődés is, egy ilyen siker fontos visszaigazolás, nemcsak a klubnak, nemcsak az edzőnek, hanem a játékosoknak is. Ami viszont a hétvégén a legnagyobb örömet szerezte a fiúknak, hogy újra a szüleik előtt játszhattak, és ez nagy lökést adott nekik" – mondta Korényi Balázs.

Beszélt arról is, hogy az UVSE következetesen épít a fiatalokra.A Benedek Tibor által lefektetett filozófiát, alapokat követi a klub, és a felnőtt csapat szakvezetője, Vincze Balázs is ugyanezt az utat járja. "Ez a korosztály jövőre még csak első éves serdülő lesz, még egy év biztos kell neki, de nem tudjuk, hogyan alakul majd az az esztendő, akár bemutatkozhatnak az OB I-ben is" – tette hozzá a bronzérmes gárda edzője. A bronzérmes UVSE játékosai ünnepelnek Korényi Balázs edzővel

Dávid Zoltán, a KSI vezetőedzője emlékeztetett arra, hogy az új rendszerú bajnokság több fázisból állt, és mind az alapszakaszban mind pedig az azt követő a rájátszásban a második helyen végzett a KSI csapata – ennek fényében pedig csalódásként élte meg a negyedik helyezést az országos bajnokságot lezáró nyolcas döntőben.

A fiúknál az országos serdülő és az országos ifi vízilabda-bajnokságot is nyolcas döntő zárja, a serdülők május 21. és 23. között Szegeden, az ifik május utolsó hétvégéjén a Margitszigeten küzdenek meg a bajnoki helyezésekért.

Nyitókép: waterpolo.hu