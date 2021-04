Applikáció, amellyel a karriert fenyegető sérülések jó része elkerülhető

A PORC-O-GO nevű sérülésmegelőzési mozgásszervi szűrőprogram felméréseit vezető orvos elmondta, hogy a projekt az ízületek épségének megőrzésére fókuszál, hiszen a panaszok jelentős része itt jelentkezik, és ezek kivédése hosszú távon is nagyban meghatározza a megfelelő mozgást.

"Ahogy a pubertás korban nőnek az ízületek, úgy jelentősen megemelkedik a sportoláshoz kötődő problémák száma is. Sok gyermek néz szembe sérülésekkel, amelyek akár az iskolai testnevelés foglalkozásokon vagy az edzéseken érik őket, és egy részük kénytelen felhagyni aktívan űzött sporttevékenységükkel. A kockázat a 8 és 14 év közöttieknél a legnagyobb, és alapvetően a csípő, a boka és a térd ízületei a legérzékenyebbek. A fő célunk, hogy az ízületeket megóvjuk, így azok továbbra is biztosítani tudják a megfelelő koordinációt" – magyarázta Molitorisz Dániel.

Az ortopédiai-testnevelési módszerek alkalmazása mellett a program a mesterséges intelligenciára is támaszkodik.

"Például ha valakinek fáj a lába, akkor ez megjelenik a mozgásán, mondjuk sántítani kezd. Ha sok sántító embert megkérdezünk, akkor össze tudjuk állítani, hogy milyen sántításhoz milyen konkrét panaszok társulnak ehhez. A helytelen mindennapi mozgásformákat jól ki lehet így szűrni, és előre is tudjuk jelezni a lehetséges következményeket, ha kellő számú mintánk van.

Ez a telefonos applikáció felvesz egyszerű mozgásokat, amelyek egy elemző rendszerbe kerülnek. A minták kiértékelése után a program terápiát kínál,

meghatározza, hogy kinek milyen jellegű segítségre lenne szüksége: a kisebb mozgáshibák kijavítására egyszerű tanácsokat ad, a testnevelő tanárok pedig ezeket már könnyen tudják a gyakorlatban is alkalmazni. Súlyosabb esetekben gyógytornászt érdemes bevonni, illetve speciális orvosi kezelést is javasolhat a rendszer. A gyerekek sokszor nem mondják, ha fáj nekik valami, ezzel a módszerrel azonban könnyen fel lehet deríteni az okokat, és minél hamarabb megkaphatják a megfelelő ellátást" – fejtette ki az ortopédus.

Molitorisz Dániel a folyamatos fejlesztésben mellett fontosnak célnak nevezte, hogy a projekt az oktatásban a 8–14 éves korosztályhoz mindenhová eljusson, elterjedtsége pedig függ attól is, hogy a gyors adatátvitelhez szükséges 5G-hálózat hogyan épül ki az országban. Beszélt arról is, hogy számos sportág bázisának erősítéséhez hozzájárulhat a módszer.

"Ha az alapminták jók, akkor a rájuk épülő specifikus mozgásokat is könnyebb fejleszteni. A futballban, a kézilabdában, a kosárlabdában, az atlétikában és számos más népszerű sportágban is fontos szerepe lehet ennek a programnak. A gyerekeknél a legfontosabb a sikerélmény, gyorsan labdát kapnak, az elején nem biztos, hogy oda tudnak figyelni a helyes technikára, később pedig nem feltétlenül veszik észre, ha beépül a helytelen mozgásforma. A többi között ezt is el tudjuk kerülni az applikáció segítségével" – tette hozzá.

A teljesítmény is növelhető ezzel, hiszen a panaszok és azok kezelése nem vesz el értékes időt a gyerekektől és a szakemberektől, hosszabb távon súlyosabb sérüléseket, műtéteket lehet így elkerülni.

"A gyermekkori sportsérüléseket azért is fontos elkerülni – jegyezte meg Molitorisz Dániel –, mert a problémák a későbbi sportkarriert is veszélyeztetik, akár meg is hiúsíthatják, ráadásul a mozgás öröme is hamar elveszhet. A jól kialakított mozgás tehát nemcsak az életminőséget javítja, hanem már önmagában is hozzájárul a teljesítmény fokozásához."

