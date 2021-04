Újabb műtét vár Kalmár Zsoltra

Kalmár Zsolt a vasárnapi DAC–Slovan (2:2) rangadó előtt átvehette a Fortuna Liga 2020-as legjobb játékosának járó díjat. „Ez az egész eddigi pályafutásom legszebb és legértékesebb trófeája” – mondta röviddel a díjátadó után a 25-szörös magyar válogatott középpályás.

A válogatott játékos azzal a tudattal távozott Dunaszerdahelyről, hogy hétfő délelőtt Budaörsön Majzik Ernő megműti a sérült térdét, majd következik a rehabilitáció, és fél éven belül újra a pályán lehet. A körülmények azonban nem így alakultak – írja a hirado.hu.

A műtét során kiderült, hogy a keresztszalagja is megsérült, amit az MRI-vizsgálatok nem mutattak ki. Így azt is műteni kell majd, most csak kitisztították a térdét, és ha a gyulladás lehúzódik a térdéről, nagyjából két-három hét múlva operálhatják meg az oldal- és a keresztszalagját is.

Így a felépülése a vártnál még hosszabb lesz, ha minden jól alakul, akkor is csak október, november tájékán tud majd százszázalékos edzésmunkát végezni, és visszatérni a pályára.

Nyitókép: A sérült Kalmár Zsoltot leviszik a pályáról a Puskás Aréna avatóján játszott Magyarország - Uruguay mérkőzésen. MTI/Illyés Tibor