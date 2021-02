Szakértő: nagy volt a nyomás Tiger Woodson

Eszméleténél van és mindenre reagál Tiger Woods korábbi világelső golfozó, aki súlyos autóbalesetet szenvedett Kaliforniában kedd reggel. A Los Angeles-i kórház főorvosának tájékoztatása szerint Woods jobb lábán több nyílt törés volt, az operáció során a sípcsontját, valamint a bokacsontját is rögzíteni kellett csavarokkal.

A Kovács Titusz, a Hungarian Golf magazin főszerkesztője az InfoRádiónak kiemelte: a 45 éves sportoló a XXI. század legjobban kereső sportolója volt, megelőzve Michael Schumacher F1-pilótát.

A háromszoros senior magyar bajnok golfozó úgy tudja, egy olyan kanyarban csúszott ki nagy sebességgel, ahol egyébként is sok a baleset, a bulvárban megjelent véleményekkel szemben - rendőrségi információk szerint - egyáltalán nem állt alkohol vagy drog befolyása alatt. Be volt kötve, a becsapódáskor pedig a légzsákok is kinyíltak az autójában.

A lába tört szilánkosra, innen visszajönni "nagyon nehéz".

"Az a baj, hogy a bulvár nagyon rászállt Tiger Woodsra, aki minden idők egyik legnagyobb sportolója, olyan rekordokat döntött meg, ami más sportokban lehetetlen.

Négyéves kora óta arra trenírozták, hogy a világ legjobbja legyen, a bőrszíne miatt pedig szintén példaképpé kellett válnia"

- fogalmazott Kovács Titusz.

Tiger Woodsra az ismertség és sikeresség miatt szerinte nagy nyomás nehezedett, tömegek keresték azt, hogy hol hibázik, hol csinál valamit rosszul, és amikor 2010-ben elvált feleségétől, folyamatosan érkeztek hírek, hogy kábítószerrel, alkohollal él, függő; egyik alkalommal, amikor önkívületi állapotban megtalálták, arra hivatkozott, hogy a hátfájdalmai miatt fájdalomcsillapítókat szed. Ezzel kapcsolatban Kovács Titusz elmondta, "nyilván nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél", nem kell őt tisztára mosni, de lehetne arról is beszélni, amit ő elért, amilyen alapítványokon keresztül jót tesz az emberekért.

"Rengeteg olyan legenda ment el közülünk, aki korábban a csúcson volt, ám méltatlan fordulatot vett az élete, bízzunk benne, hogy Tiger Woodsszal ez nem fordul elő. 2019-ben is vissza tudott térni, nagy versenyt is nyert, a gyerekeivel és az exfeleségével is jó viszonyt alakított ki" - értékelte a helyzetet Kovács Titusz.

Nyitókép: MTI/EPA/Etienne Laurent